Dia Mundial de Combate à Tuberculose ressalta importância do exame preciso

(foto: Pixabay)





Nesta sexta-feira, dia 24 de março, é o "Dia Mundial de Combate à Tuberculose". A data é importante para alertar as pessoas sobre necessidade de tomar a vacina BCG para prevenção, quanto aos sintomas da doença, os cuidados e os exames utilizados para diagnóstico de tuberculose. A transmissão da doença ocorre pelas vias respiratórias e passa de pessoa a pessoa pela inalação de partículas infecciosas.





De acordo com dados da Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) só em 2021, foram 4.011 casos notificados de tuberculose no estado de Minas Gerais e de 276 mortes, uma elevada contaminação e alto número de óbitos. O boletim epidemiológico de 2022 do Ministério da Saúde reforçou que a tuberculose permanece como desafio àsaúde pública mundial, em 2021 no Brasil, foram notificados 68.271 novos casos, com alta incidência de resistência à rifampicina.









tuberculose é uma doença infectocontagiosa , causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis , também conhecida como bacilo de Koch. Esta, afeta principalmente os pulmões, mas pode acometer outros órgãos, caracterizando tuberculose extrapulmonar. Os principais sintomas são: tosse por três semanas ou mais, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. Sabe-se que alguns indivíduos estão mais suscetíveis a doença, como pacientes imunossuprimidos, soropositivos para HIV, pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade e algumas populações a exemplo indígenas.





Para detectar a tuberculose existem alguns exames específicos, que devem ser realizados em caso de suspeita da doença. Os exames são: Baciloscopia Ziehl-Neelsen- BAAR, cultura para Mycobacterium tuberculosis, PCR qualitativa para Mycobacterium tuberculosise PCR para Mycobacterium tuberculosiscom detecção de resistência a Rifampicina.





A coordenadora da Microbiologia e da Biologia Molecular do Laboratório São Paulo, Iara Santiago, afirma que é preciso estar atento ao tipo de mostra a ser colhida para cada tipo de exame a ser executado. "O principal exame solicitado para tuberculose é a baciloscopiade escarro ou BAAR, neste é possível visualizar os bacilos de Koch através da coloração de Ziehl-Neelsen, esta técnica apresenta limitações, pois é necessário que a amostra avliada apresenteaproximadamente5 mil a 10 mil bacilos/mL para que o resultado seja visualizado positivo, o que determina a capacidade de detectar a bactéria em 50% a 60% dos casos.





"Diante das limitações de detecção da baciloscopia e da necessidade de longo tempo de crescimento para Mycobacterium tuberculosis em cultura o Laboratório São Paulo realiza a PCR em tempo real para tuberculose pulmonar e extrapulmonar em amostras que variam de escarro, lavado broncoalveolar, liquor, líquido pleural, primeira urina da manhã e fezes. Os testes moleculares qualitativo e de triagem de linhagens resistentes à rifampicina são aprovados pela OMS e apresentam em amostra de escarro uma sensibilidade que varia de 95 a 98%.





A vacina BCG é ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS), protege da infecção por Mycobacterium tuberculosis, ela deve ser tomada nos primeiros dias de vida do bebê em dose única e intradérmica, podendo fazer a diferença na proteção e prevenção da forma grave da tuberculose.