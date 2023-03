SBP e SBC apoiam nova estratégia contra câncer de colo uterino

Teste PCR feito em mulheres entre 25 e 64 anos permite a detecção do vírus e facilitando o combate ao câncer de colo de útero (foto: National Cancer Institute/Unsplash )





“Apoiamos totalmente esta nova visão do Ministério da Saúde em relação ao câncer do colo uterino e gostaríamos de participar das discussões para as diretrizes e execução deste projeto”, disse o Presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, Clóvis Klock, após reunião com a Presidente da Sociedade Brasileira de Citopatologia, Neiva Paim, nesta quinta-feira, 23/3: “Tanto a SBC quanto a SBP acreditam que os exames para identificação do HPV com a detecção precoce da doença são uma forma efetiva para combater o câncer e queremos contribuir”, afirmou Neiva Paim.

O teste molecular para o HPV é um instrumento adicional ao que já se faz nacionalmente para prevenir a doença, como os testes Papanicolau e a vacinação de meninas e menino, entre 9 e 14 anos, contra o HPV.



De acordo om o Ministério da Saúde, o câncer do colo do útero é o quarto tipo mais comum entre a população feminina e pelo menos 6 mil brasileiras morrem a cada ano em decorrência da doença. O exame é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) e a Sociedade Brasileira de Citopatologia (SBC) manifestam-se em apoio integral à nova estratégia do Ministério da Saúde (MS) para controle e eliminação do câncer de colo do útero. A grande novidade é que ela incorpora o teste PCR, um exame molecular para detecção do papilomavírus humano (HPV na sigla em inglês), o principal causador da doença, ao Sistema Único de Saúde (SUS).