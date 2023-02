'Mãe de adolescente: quem vai colocá-la no colo?' é tema de evento em BH

Encontro de Mães Meu Adolescente será realizado no espaço de eventos do Hotel Mercure Lourdes (foto: Fran Brighente/Divulgação)



E a mãe de adolescente? Quem é que vai colocá-la no colo?

Existem redes de apoio para discutir essa fase da maternidade? Que canais de diálogo unem mães e pais em torno das questões complexas que envolvem essa fase transformadora (e desafiadora) da vida dos filhos? A partir dessas reflexões, as psicólogas Anna Cláudia Eutrópio e Carolina Dantas e a designer e gestora editorial Carolina Lentz lançaram, em 2020, o livro “Meu Adolescente: diálogos, memórias, conexões”. A publicação veio ao mundo em meio à pandemia e de forma independente, e teve sua primeira edição esgotada no início de 2022. Em maio do ano passado, o livro ganhou relançamento em Belo Horizonte, com direito a um evento: o 1º Encontro de Mães Meu Adolescente.









Jornal Estado de Minas. E Cris é comunicadora, colunista e palestrante, mãe solo de um adolescente de 15 anos e com oito livros publicados, sendo um infantil e dois sobre a temática da maternidade.



As autoras do livro "Meu Adolescente: memórias, diálogos e conexões" são as idealizadoras do Encontro de Mães Meu Adolescente e da comunidade @meuadolescente , no Instagram. Também farão parte desse encontro Bebel Soares e Cris Pàz. Bebel é arquiteta urbanista, psicanalista em formação, fundadora da comunidade Padecendo no Paraíso e assina coluna no Jornal Estado de Minas. E Cris é comunicadora, colunista e palestrante, mãe solo de um adolescente de 15 anos e com oito livros publicados, sendo um infantil e dois sobre a temática da maternidade.

O poder da discussão

O sucesso de público no evento foi além do esperado e deixou as autoras pensativas, impactadas pelo poder das discussões

em torno da adolescência e, mais do que isso, pela demanda das mães por apoio e acolhimento nesse momento tão desafiador da educação de seus filhos.



A maior parte delas na faixa etária entre 40 e 55 anos, muitas dessas mães estão na “adolescência do envelhecimento”, um período marcado pelas transformações da menopausa. Como dar conta de tantas revoluções?



A maior parte delas na faixa etária entre 40 e 55 anos, muitas dessas mães estão na "adolescência do envelhecimento", um período marcado pelas transformações da menopausa. Como dar conta de tantas revoluções?

Diante do retorno, a ideia do "meu adolescente" cresceu e as autoras decidiram convidaram Bebel Soares e Cris Pàz para somar forças em torno do debate, propondo esse novo encontro em Belo Horizonte.

Os temas

O Encontro de Mães Meu Adolescente propõe um dia de vivência, repleto de rodas de conversa, palestras e debates sobre temas que têm inquietado as famílias de adolescentes, como sexualidade, isolamento, agressividade, dificuldades de comunicação, medos e inseguranças que a adolescência dos filhos traz.



Somado a esse conteúdo, nessa edição serão debatidas questões da maturidade feminina, com o objetivo de forjar ferramentas para lidar

melhor com esse contexto e, assim, exercer melhor seu papel de mãe de seu filho adolescente.

O livro





A primeira reimpressão do livro "Meu Adolescente: diálogos, memórias, conexões" foi lançada no 1º Encontro de Mães Meu Adolescente, que ocorreu em maio de 2022, em formato híbrido, em Belo Horizonte. Os retornos e as experiências do encontro, todos muito positivos, foram os elementos que impulsionaram as autoras a avançar para essa segunda edição, com discussões ampliadas e ainda mais potentes e enriquecedores para o público do evento.

