Autora de 'Estilo ageless' explica a importância do empoderamento feminino

Eliane Bodart provoca leitoras a partir da própria experiência de autoconhecimento (foto: Companhia Editorial/Divulgação )

Com o crescimento gradativo do empoderamento como pauta na sociedade, mulheres lidam diariamente com diversas responsabilidades e dificuldades em todas as áreas da vida, mas rompendo aos poucos as barreiras que as colocam à prova. É o que mostra Eliane Bodart, autora do livro “Estilo Ageless – Histórias da mulher +”. A escritora afirma que com as mudanças na vida das mulheres surgem os questionamentos que são mais comuns do que se imagina. Por isso, a importância de se inspirarem umas nas outras, para que possam desfrutar de cada fase da vida.“Nesse caminho, conheci muitas mulheres maduras passando pelos mesmos questionamentos e acreditei que minha história e as dessas mulheres poderia ser igual à de várias outras, que buscam relacionamentos melhores, mais qualidade de vida e equilíbrio”, relata.





Na obra “Estilo Ageless”, contos e crônicas são contados pela união das diversas histórias vivenciadas por diferentes mulheres ao longo da vida, em especial as que têm mais de 40 anos, correspondendo no dito popular à “idade da loba”, ou seja, mulheres que supostamente atingem a estabilidade em diversas áreas de sua vida como profissional, amorosa, familiar, espiritual e financeira.



Em entrevista ao Estado de Minas, Eliane Bodart relata que o livro pretende mostrar que é possível enfrentar os maiores medos buscando o que se deseja.“É possível se reinventar, mudar de uma vida insatisfatória para uma vida plena, que idade não é obstáculo para uma mulher decidida e determinada. Mas, sobretudo, mostrar que não existe mágica, que nada cai do céu. Os obstáculos são inúmeros, as dificuldades, às vezes o julgamento alheio, a impedem de ir atrás de seus objetivos. É preciso força, foco e disciplina.”



Sendo assim, a publicação é destinada a todas aquelas pessoas que precisam ressignificar seu modo de viver em busca de transformar o próprio presente, podendo inspirar outras gerações. “Acredito que essa luta pela transformação das mulheres 40 vai abrir portas e janelas para as próximas gerações. Essa busca que fazemos hoje por equilíbrio nas relações, por respeito profissional, pelo direito de ser femininas e, ainda assim, respeitadas, a luta por igualdade de direitos, pela criminalização e punição de violência e discriminação, são caminhos sem volta, que só tendem a se aprimorar e melhorar. É essa a mulher que eu quero que minha filha seja, com relações pessoais mais equilibradas e prazerosas, podendo ser quem ela quiser. E acho que já abrimos caminho para isso”, diz Eliane.



Como o título sugere, ‘ageless’ (‘sem idade’, na tradução do inglês) é um movimento que se iniciou na moda e se expandiu para diversas áreas visando quebrar o tabu de que ao envelhecer a mulher perde toda a sua beleza. Eliane Bodart defende e participa desse movimento e acredita que a idade não deve ser usada para categorizar o que se deve ou não fazer. Todas podem começar uma nova carreira, viver novos amores e, principalmente, amar a si mesmas, independentemente da idade.



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie