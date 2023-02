Carnaval: cuidado com a saúde auditiva

Tatiana Guedes, fonoaudióloga, sócia e diretora clínica da Sonoritá Aparelhos Auditivos, explica que após exposição a sons intensos é comum sentir um zumbido no ouvido: "Isso é consequência de uma fadiga auditiva ou mudança transitória do limiar auditivo. O zumbido é um alerta do nosso próprio organismo de que o som está excessivo. Após um repouso auditivo , a audição geralmente volta à normalidade e o zumbido desaparece".Leia também: Carnaval: como evitar viroses e contaminações em adultos e crianças.

Células param de responder ao som

Como proteger os ouvidos durante os dias de folia

A fonoaudióloga completa que quando há exposição a sons muito intensos as células ciliadas ficam superestimuladas, por essa razão elas se cansam e param de responder ao som: "Isso pode resultar em perda auditiva temporária, pode durar de alguns minutos a alguns dias. A princípio, após uma pausa do som alto, as células ciliadas se recuperam".