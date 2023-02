Lentes dentais de participantes do BBB23 chamam atenção

(foto: Arquivo pessoal participantes)

Especialista em sorrisos - Gui Martínez (foto: Arquivo pessoal )

O sorriso de alguns participantes do BBB 23 tem chamado a atenção. Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo Cowboy e César Black são alguns brothers que ostentam dentes branquíssimos. As lentes de contato dental são tendência entre os famosos. Outros participantes de edições anteriores do Big Brother Brasil também adeririam a elas.De acordo com o dentista Gui Martínez, especialista em sorrisos, apesar da finalidade estética, essa não é a única função das lentes de contato dental. Elas podem ser utilizadas também para corrigir o tamanho e formato dos dentes, e até mesmo para quem ter problemas como o bruxismo. Esse tratamento tem se desenvolvido de acordo com as tendências odontológicas.

"Essas lentes são feitas em cerâmica e resina. Antes, era necessário um grande desgaste nos dentes para coloca-las, mas, atualmente, a evolução da odontologia permite que esse desgaste seja mínimo. Elas são ultrafinas, com menos de 1 mm de espessura, diferente das facetas, que exigem desgaste maior dos dentes", comentou.





O especialista reforça que, após a colocação das lentes, os cuidados são similares ao dos dentes naturais. A higienização deve ser feita dede a escovação, fios dentais e limpeza profissional. As lentes não requerem manutenções, somente o cuidado, assim como dever se ter com os dentes naturais."O cuidado e a higienização vão determinar a frequência do retorno ao dentista. O recomendado é duas vezes ao ano, para prevenção de cáries e doenças periodontais, assim como nos dentes naturais. É importante manter todos os cuidados para evitar problemas, como gengivite ou o acúmulo de bactérias. As lentes, quando bem cuidadas e bem instaladas, irão durar a vida toda", explicou.

O dentista Gui Martínez alerta ainda ser necessário escolher muito bem o profissional que fará o tratamento. Isso será determinante para o resultado final. Antes da colocação, devem ser levadas em consideração algumas questões, como: o tom de pele, a cor dos dentes e a proporção do rosto.



"Quando esse procedimento é feito com alguém que não tem a noção necessária sobre ele, corre o risco de um resultado não harmônico. Costumo receber no consultório pessoas em busca de correção, e isso pode mexer com a autoestima da pessoa. Por isso, antes de colocar lentes de contato, é importante conhecer todas as qualificações do profissional", concluiu.