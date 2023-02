Síndrome de Tourette: entenda a condição do BBB "Cara de Sapato"

'Cara de Sapato' foi diagnosticado com a síndrome de Tourette aos 7 anos (foto: Gshow/Reprodução )





O lutador de jiu jitsu Antônio Carlos "Cara de Sapato" chamou atenção em um episódio recente do BBB 23, numa conversa com os "brothers" na cozinha. Ele disse que foi diagnosticado com a síndrome de Tourette aos 7 anos, época em que teve os primeiros sintomas e os pais procuraram ajuda médica. Na segunda semana na casa, o lutador teve uma crise de ansiedade enquanto estava deitado com sua dupla à época, a médica Amanda.

A síndrome de Tourette é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por "tiques" nervosos variados, motores ou vocais, persistentes e geralmente se instalam durante a infância.

A frequência e intensidade dos tiques variam de pessoa para pessoa, apresentando piora com o estresse. No entanto, na maioria das vezes, não apresentam relação com o estado emocional.

Em grande parte dos casos, associa-se a transtornos obsessivo-compulsivos (TOC) e déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Os tiques são involuntários e fogem ao controle dos pacientes, podendo causar um grande prejuízo na qualidade de vida do paciente, desde limitação física até preconceito e estigma social.



De causa ainda desconhecida, a hereditariedade parece ter papel relevante e podem persistir por toda a vida. Muitos casos se manifestam na infância e podem evoluir para seu agravamento ao longo dos anos. Tensão, estresse e ansiedade podem aumentar os sintomas da síndrome.