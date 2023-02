Cinco sinais de que é hora de procurar um psicólogo para o seu filho

Uma instabilidade repentina na forma como seu filho reage pode demonstrar que existe algum problema (foto: Shlomaster/Pixabay ) É comum que os pais tenham dificuldade para identificar o momento de buscar apoio psicológico para os pequenos. “O comportamento das crianças geralmente denuncia quando algo não está bem”, afirma Filipe Colombini, psicólogo, orientador parental e CEO da Equipe AT. “Porém, mesmo quando os sinais são evidentes, os adultos acreditam, muitas vezes, que está tudo bem e não dão a atenção necessária para o problema”, diz ele.





1 - Mudanças no comportamento Uma instabilidade repentina na forma como seu filho reage pode demonstrar que existe algum problema. “É fundamental estar atento aos padrões de comportamento da criança para conseguir identificar no cotidiano deles sintomas como Uma instabilidade repentina na forma como seu filho reage pode demonstrar que existe algum problema. “É fundamental estar atento aos padrões de comportamento da criança para conseguir identificar no cotidiano deles sintomas como aumento de agressividade, impulsividade, falta de motivação e tendência para se isolar”, diz o psicólogo.

2 - Dificuldade em superar situações traumáticas

3 - Alterações de saúde

4 - Notas ruins A escola é um ambiente extremamente importante para a socialização e o aprendizado na infância e, justamente por isso, é nesse lugar que costumam aparecer os primeiros sinais de que há algo errado. “O mau desempenho do aluno pode ser algo totalmente normal, mas é importante que os pais mantenham contato com os professores e coordenadores do colégio para identificar quando aquela dificuldade de aprendizado necessita de ajuda profissional ou de qualquer intervenção”, diz o psicólogo.

5 - Dificuldade de adaptação à terapia de consultório

Durante a infância, mudanças na rotina podem ter um forte impacto negativo nos pequenos, sendo que a situação pode se agravar em casos mais traumáticos, como o divórcio dos pais ou a morte de um ente querido. “É claro que o sofrimento nessas situações é algo totalmente natural e existe um tempo para que tudo volte aos eixos”, diz o psicólogo. "Porém, o apoio de um profissional pode ser valioso para auxiliar os pequenos a superar e compreender como lidar com as perdas”, afirma Colombini.Estresse e sentimentos de raiva ou de tristeza podem surgir na forma de sintomas físicos, como dores de barriga, queda na imunidade e problemas de pele, por exemplo. “Existem ocasiões em que essas anomalias estão na origem de questões psicológicas e são, na verdade, sinais do corpo para comunicar a existência de problemas”, explica o especialista.Muitas crianças ou adolescentes não se adaptam bem ao ambiente do consultório e nem ao formato tradicional de psicoterapia. “Nestes casos, o AT pode ser uma opção interessante para o sucesso do processo terapêutico. “Como o Acompanhante Terapêutico passa a fazer parte da vida do paciente, brincando e participando diretamente do dia a dia, o engajamento dos pequenos na terapia costuma ser maior”, afirma Colombini.