Baixa procura: queda na marcação do exame de mamografia preocupa médicos

“Hoje, felizmente, elas já estão retornando para os consultórios. Prova disso é que em 2022, o SUS fez, em todo o Brasil, 3.246.960 mamografias, segundo o Sistema de Informação do Câncer (Siscan). O volume foi maior do que no ano anterior, quando foram feitas 2.680.472 testes e do que em 2020, primeiro ano da pandemia de COVID-19, período no qual apenas 1.868.352 mulheres se submeteram ao exame na rede pública. Porém, continuamos precisando de políticas de atenção primária para trazer as pacientes em idade de rastreamento para os centros de saúde, principalmente porque ainda existem muitas informações erradas sobre o procedimento, que as impedem de procurar atendimento”, ressalta a mastologista.



Leia também: Mamografia contrastada: novo exame pode ampliar detecção do câncer de mama.

Mamografia: mitos, medos e baixa cobetura da população





“Percebo que o exame ainda é carregado de mitos e medos, o que afasta as pacientes. Muitas acham que a própria radiação gerada (no exame) faz desenvolver um novo câncer, o que é um equívoco. Além disso há o medo de uma possível dor (causada pelo exame), e isso é uma questão muito individual”, explica.



benefícios do método , na verdade, são amplamente superiores a um eventual desconforto que a mulher possa ter, afinal a mamografia permite um diagnóstico precoce do câncer de mama, além de tratamento adequado, no momento ideal", destaca a médica.





Ainda de acordo com Romana, é enganoso pensar que apenas o autoexame detecta o câncer de mama, a neoplasia que mais acomete mulheres em todo o mundo. “Ele (o autoexame), na verdade, ajuda a mulher a se conhecer, se tocar e a ter uma percepção do corpo, inclusive, para entender a importância de se cuidar. Mas não é capaz de fazer uma detecção adequada de um nódulo. A mamografia é o caminho para a descoberta mais assertiva”.

Cuidados ao fazer o exame

Recomendada a cada dois anos, pelo Ministério da Saúde, para mulheres de 50 a 69 anos, a mamografia é um exame radiológico no qual a paciente posiciona as mamas no aparelho, fazendo uma leve compressão, de modo que sejam captadas imagens de possíveis alterações na região não vistas a olho nu. “A paciente não precisa de nenhum preparo prévio. Deve apenas se lembrar de levar seus exames anteriores e não utilizar nenhum creme ou desodorante nas axilas que podem provocar artefatos nas imagens”, explica Saliba.





O método para rastreamento não é recomendado para gestantes pelo fato de liberar radiação, porém em casos onde existe uma alta suspeita, o exame diagnóstico pode ser feito utilizando os cuidados necessários. “Entretanto, para essas situações, temos outros procedimentos mais seguros, como a ultrassonografia, porém isso precisa ser avaliado pelo médico”, destaca a mastologista.

Em 2021, apenas 24% das mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Minas Gerais, e que fazem parte do público-alvo das ações de combate ao câncer de mama fizeram a mamografia , importante exame de rastreamento.