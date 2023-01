Estudo associa depressão a alterações em células imunológicas

(foto: Arquivo Pessoal)

Transtorno que afeta o dia a dia de cerca de 15% dos brasileiros - segundo o Ministério da Saúde -, a depressão pode atuar como uma espécie de 'gatilho' para o desenvolvimento de alterações nas células do organismo. Essa é a constatação apontada por um estudo publicado na revista Cognitioniss.Intitulada 'Neuroanatomia em pacientes com transtorno depressivo persistente e as alterações das células imunes', a pesquisa se baseou em relatos de casos de 20 pessoas diagnosticadas com Transtorno Depressivo Persistente (TDP) que faziam atendimento psicológico. Isso significa que, entre os anos de 2021 e 2022, foram analisadas histórias de pacientes com mais de dois anos com quadro de depressão diagnosticado.Segundo o professor Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, que liderou os estudos, pacientes com TDP têm riscos maiores de desenvolver quadros mais graves de gripe, COVID-19 e outras doenças que afetam o sistema imunológico . "Qualquer doença, quando se tem a imunidade baixa por causa de transtornos depressivos, apresenta danos maiores à pessoa", diz o professor, sobre parte da conclusão de seu estudo.No corpo humano, o mecanismo que interfere na imunidade do paciente com TDP ocorre de forma a atingir os glóbulos vermelhos e brancos, responsáveis pela proteção do organismo, do indivíduo.Além disso, segundo a pesquisa, as pessoas com mais de dois anos com quadro depressivo apresentam aumento da deformabilidade celular em monócitos e neutrófilos (células com a função de defender o organismo contra corpos estranhos, como vírus e bactérias).De acordo com Fabiano Abreu, a criação e manutenção de rotinas de leitura, qualidade do sono e exercícios físicos é um caminho para se ficar longe da depressão, seja a doença diagnosticada ou não. "Essas são atividades que trabalham a parte frontal do cérebro. E, quanto à leitura, me refiro ao ato de se concentrar e ler de forma contínua. Isso porque, ler apenas o título de matérias de jornal, por exemplo, não trabalha essa região do cérebro", explica o neurocientista."Quanto mais conhecimento se tem, se aprofunda, melhor será a saída para pacientes com depressão e melhor será a prevenção da doença à população em geral", complementa.Embora a criação de rotinas que envolvam leituras, exercícios e a boa qualidade do sono sejam imprescindíveis às pessoas, Fabiano sinaliza haver situações em que há a necessidade de acompanhamento terapêutico e psiquiátrico."Primeiro temos de ter autoconhecimento para resolver nossos problemas, porém a depender de como o cérebro do paciente está, é necessário, sim, um processo terapêutico e, em alguns caso, o acompanhamento psiquiátrico", enfatiza.Além de atendimentos médico e psicológicos, o paciente com TDP pode procurar apoio emocional com o Centro de Valorização da Vida (CVV). Por meio deste grupo, é possível ser atendido de forma gratuita, ligando para o número 188.