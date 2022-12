Brasil bate recorde de mortes por dengue

A população precisa ter consciência sobre a prevenção ao Aedes aegypti (foto: 41330/Pixabay) Conforme Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil bateu recorde em mortes por dengue em 2022, com 987 óbitos, no ano anterior foram 246. A doença viral, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, é proliferada em focos de água parada.





Diante desse dado significativo, Tassiana Galvão, infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do CEJAM, alerta para a importância de conscientizar a população sobre a prevenção ao Aedes aegypti.









“A dengue também pode ter sinais de choque, como a hipotensão grave, quando o paciente já chega muito mal ao atendimento médico”, ressalta Tassiana Galvão.

“Em casos de suspeita, é importante falar ao especialista, ou mesmo na triagem, se houve algum caso de dengue na região em que reside e explicar as condições do quintal, se há riscos de água parada e focos para a proliferação de larvas e mosquitos. As informações podem ajudar num melhor diagnóstico”, reitera a médica.

Tratamento exige controle dos sintomas

Por ser de origem viral, o tratamento foca no controle dos sintomas até que o corpo se recupere. “Pessoas que usam anticoagulantes, por exemplo, estão mais predispostas a desenvolver a dengue hemorrágica, que é mais severa”, destaca a infectologista.

O teste rápido de dengue, feito após o quinto dia de suspeita da doença com amostras de sangue, é disponibilizado em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) gerenciadas pelo CEJAM, e possibilita um diagnóstico rápido e seguro em até 10 minutos.





A melhor forma de prevenção da dengue, no entanto, é evitar a proliferação do mosquito transmissor, eliminando água parada em vasos de plantas, pneus velhos, telhas, piscinas sem uso e lixos. Além disso, deve-se manter a caixa d'água limpa e bem tampada.