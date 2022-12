Brasileiros sentem mais tesão no verão, diz pesquisa

A psicóloga e educadora sexual Ana Canosa diz que a luz natural altera a regulação do sistema endócrino e a liberação dos hormônios sexuais é maior (foto: Divulgação/pantynova)





O Brasil é um país tropical e com temperaturas mais altas ao longo de todo o ano, mas é no verão que os brasileiros dizem sentir mais tesão. De acordo com o Censo do Sexo da pantynova, scale-up que atua no setor de bem-estar sexual no Brasil, 26% dos entrevistados apontaram estar com a libido mais aflorado nos meses de verão.









Leia também:



De acordo com o Censo, 28% dos transgêneros estão com o tesão mais alto, sendo o grupo de pessoas com a libido mais forte. Os homens cis aparecem em segundo lugar com 26%, enquanto 16% das mulheres cis estão com o tesão mais aflorado. Para finalizar, 12% dos agêneros e 21% outros que optaram por não se identificar.



De acordo com o Censo, 28% dos transgêneros estão com o tesão mais alto, sendo o grupo de pessoas com a libido mais forte (foto: Divulgação/pantynova)

Para 10%, o friozinho do inverno é perfeito para botar fogo no parquinho. Já 5% preferem a primavera e 4% o outono. O estudo também levou em consideração os gêneros para entender a relação do tesão com a sexualidade.Leia também: Projeto Verão: especialistas reforçam cuidados com corpo durante todo o ano De acordo com o Censo, 28% dos transgêneros estão com o tesão mais alto, sendo o grupo de pessoas com a libido mais forte. Os homens cis aparecem em segundo lugar com 26%, enquanto 16% das mulheres cis estão com o tesão mais aflorado. Para finalizar, 12% dos agêneros e 21% outros que optaram por não se identificar.

Conduzido por pesquisadores da Trinity College Dublin (Irlanda) e apresentado na Conferência Anual da Sociedade de Endocrinologia em Edimburgo, um estudo recente relaciona a pandemia de COVID-19 à queda da libido ao redor do mundo.





Alguns fatores, como medo de ficar doente, desemprego, crise econômica e isolamento social, contribuíram diretamente para a diminuição do desejo sexual. Sabendo disso, o Censo do Sexo concluiu que quanto maior a satisfação com a vida pessoal, maior a libido.

A satisfação pessoal está diretamente ligada a libido (foto: Divulgação/pantynova)

De acordo com o sexólogo e fisioterapeuta pélvico, Félix Neto, com a chegada do verão, as pessoas ganham mais horas de atividade ao longo do dia e isso propicia que realizem mais atividades relacionadas ao prazer. "Acontece no corpo humano a liberação de mais hormônios que são responsáveis pela libido como a testosterona e o estrogênio. O calor, somado a mais horas de exposição à luz do sol, e à vitamina D, naturalmente, traz mais felicidade e, consequentemente, mais tesão", comenta o profissional.









Embora A psicóloga e educadora sexual Ana Canosa diz que a luz natural altera a regulação do sistema endócrino e a liberação dos hormônios sexuais é maior. "Isso provoca não só aumento da libido e da motivação para o sexo, como também maior predisposição à paixão romântica. Além disso, o verão é celebrado como uma época que favorece as pessoas a saírem, curtirem o dia e a noite.Embora muitas pessoas sofram com o calor, dias de sol e tempo aquecido sugerem o uso de menos roupas, o que também pode tornar os corpos mais atrativos. Quando as pessoas estão na praia, os corpos mais expostos, em nosso país, também podem inspirar. Também é bom lembrar que o fato de muitas pessoas tirarem férias no verão pode favorecer a diminuição dos estressores cotidianos, dando espaço para a libido se manifesta", explica.





Ambos especialistas concordam que, como o Brasil é um país tropical e com muita natureza ao redor, a aproximação com o ar livre e puro estimula e mobiliza os nossos instintos sexuais.





Para a cofundadora da pantynova, Heloisa Etelvina, o trabalho de educação sexual promovido pela sextech, também colabora com o aumento da libido dos brasileiros por fazer a sexualidade deixar de ser tabu. "Entendemos que os sex toys, aliados à educação sexual são importantes no processo de autodescoberta e na busca pelo prazer. A pantynova tem como premissa promover bem-estar e com isso a felicidade de todos, não importando a época do ano", comenta.





Momento de reflexão e empoderamento





A pesquisa exclusiva da sextech marca um novo momento da sociedade brasileira que está mais livre de tabus e preconceitos, além de demonstrar que as pessoas estão cada vez menos preconceituosas em relação às diversas formas de prazer que podem experimentar.





Derek Derzevic, pesquisador e cofundador da pantynova, explica que o Censo do Sexo é um avanço para a sociedade no tocante aos tabus que muitos ainda se encaixam. "Tivemos a dor e o delícia de sermos pioneiros em bem-estar sexual no país, abrindo, assim, uma nova categoria no mercado, educando e inspirando uma série de novos empreendedores que têm o mesmo sonho que o nosso: naturalizar o sexo", diz o executivo.





"Acreditamos que o bem-estar sexual passa pelo autoconhecimento e que é fundamental para a autoestima, nesse sentido, os dados apresentados podem ajudar no entendimento da sexualidade individual (quando cada pessoa se vê como parte de uma sociedade) e coletiva", complementa.





"O Censo do Sexo é um start para muitas conversas. Entendemos que os dados vão nos ajudar a ampliar ainda mais o diálogo sobre sexualidade no Brasil. O objetivo da pantynova, como empresa, é desmistificar tabus e empoderar os brasileiros em relação à sua sexualidade que deve ser cuidada, tanto quanto se cuida de outras partes do seu corpo", finaliza Derek.

Como foi feita a pesquisa

O Censo do Sexo 2022, realizado pela pantynova, contou com a participação de 1.813 pessoas de todos os gêneros, orientações sexuais e residentes de todas as regiões do Brasil. A distribuição da pesquisa foi feita digitalmente, dentro da comunidade da marca e também fora, sendo compartilhada em mais de 500 páginas de redes sociais como Facebook, Twitter e Reddit. Saiba mais sobre em: www.censodosexo.com