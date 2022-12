Infecção por COVID pode desencadear doenças autoimunes

De acordo com p médico Javier Carbajal, imunologista, consultor em imunologia e alergia de crianças e adultos na rede de Hospitais São Camilo, diretor da Clínica de Alergia e Imunologia – Dr. Javier Carbajal e membro da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), pacientes com problemas de imunidade (imunodeficiências primárias) têm um risco maior de desenvolver uma doença autoimune e doenças inflamatórias, muitas vezes, associadas às infecções. Principalmente, devido à desregulação basal do seu sistema imunológico.