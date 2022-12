Futebol: confira 8 benefícios do esporte mais praticado no Brasil

Não importa o lugar, segundo pesquisa do Ministério do Esporte, 15,3 milhões brasileiros praticam futebol no país

De acordo com a profissional de educação física, doutora em fisiologia do exercício e professora do curso de educação física da Faculdade Anhanguera, Renata Passos, a atividade é considerada completa e com alto gasto calórico, pois exige de seus praticantes movimentos intensos e variados, como de corridas, chutes, giros, saltos e mudanças de direção.Leia também: Pelé internado: entenda o quadro de saúde do Rei do Futebol. “Essa é uma prática também indicada para as mulheres, que apesar de já ser jogado por elas no Brasil há mais de 100 anos, foi legalizado há apenas 26 anos e antes disso, era praticado de maneira escondida”, destaca Renata Passos.