Alerta: entenda a necrose em rinomodelação feita pelo cantor Naldo

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O princípio de necrose causado na pele do nariz do cantor Naldo Benny pela aplicação de ácido hialurônico para remodelação deve deixar cicatriz. O uso da substância para rinomodelação, procedimento pelo qual o cantor passou , não é indicado por médicos.

A SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) disse que apenas dermatologistas e cirurgiões plásticos podem fazer esse tipo de intervenção, considerada invasiva - no caso de Naldo, a aplicação teria sido feita por um dentista.

"Aconteceu por dois motivos: falta de conhecimento de anatomia dessa região e por conta do técnico. Tem que ter muita assepsia, limpar bem a região, é um procedimento que parece simples, mas não é. É invasivo, um procedimento médico", afirma Ediléia Bagatin, coordenadora do departamento de cosmiatria da SBD e professora do departamento de dermatologia da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

A médica afirma que usar preenchimento para alterar o nariz e, assim, não ter de operar não é recomendado.

"É uma área muito irrigada, tem muitos vasos, com risco grande de complicação, mesmo na mão de um profissional treinado. O problema é que depois da necrose vai ficar cicatriz nessa região", diz Bagatin.

De acordo com o dermatologista Lucas Miranda, membro da SBD, a rinomodelação é um procedimento não invasivo em que se que aplica ácido hialurônico de alta densidade no nariz com o intuito de redefinir seu formato. "O resultado é temporário e por ser um tecido cartilaginoso e vascularizado tem um processo de cicatrização mais longa."

Para o especialista, "o que parece ter acontecido no caso do cantor Naldo foi uma oclusão vascular, que ocorre quando um vasinho da região, no caso o nariz, é obstruído pelo gel do ácido hialurônico. O tecido da região que é nutrida por esse vasinho sofre devido à falta de oxigenação e, consequentemente, morre, evoluindo para uma necrose", explica.



"Todo procedimento estético tem um risco envolvido. Ter atenção na hora de escolher o profissional é essencial, muitas vezes as pessoas escolhem por preço ou por popularidade em Instagram. Conferir a formação e expertise de atuação, procurar conversar com outras pessoas que realizaram procedimentos com o profissional, acompanhar por um tempo para conhecer, consultar com mais de um para tirar dúvidas e se sentir mais segura, tudo isso vai reduzir os riscos de intercorrências"

No caso do cantor, há duas possíveis causas para a necrose.

A primeira é que tenha sido provocada pela injeção de uma quantidade muito alta do produto, o que contrai os vasos e corta a irrigação sanguínea da pele pela artéria.

Outra hipótese é que o ácido hialurônico tenha sido injetado dentro da artéria, causando uma obstrução e impedindo o sangue de chegar até a região.

"O ácido hialurônico é uma substância ótima, utilizada para vários tipos de preenchimento, mas para fazer na face é preciso conhecer a anatomia, tem regiões que são mais perigosas e que a gente precisa evitar, uma delas é o nariz", destaca Ediléia.

Segundo Bagatin, as complicações por necrose são o principal tipo de problema associado ao uso de preenchedores. Porém, acrescenta ela, não são tão comum, e os casos podem estar associados à aplicação em regiões sensíveis por profissionais que não são médicos, como dentistas, biomédicos e outros profissionais da área da saúde.

"Na mão de uma pessoa bem treinada, como são dermatologistas e cirurgiões plásticos, não é um evento comum, principalmente quando se respeita a região, porque tem várias áreas na face com risco menor [que o nariz]", diz a dermatologista.

Wendell Uguetto, cirurgião plástico da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) e do Hospital Albert Einstein, por sua vez, diz que, pelas imagens, o procedimento do cantor aparenta também estar infeccionado.

"A região está bastante inchada e edemaciada, talvez tenha tido um grau de sofrimento de pele mais uma associação de infecção. Não dá para saber se veio primeiro o edema com infecção secundária ou o princípio da necrose, e aí ficou edemaciado", afirma o médico.

O cirurgião destaca que o ácido hialurônico é um produto bem tolerável, absorvido pelo organismo e de fácil retirada, mas que o uso negligenciado por todo tipo de profissional de saúde e estética acaba por gerar danos por falta de conhecimento anatômico. "É raro ter necrose e infecção. Mas, quando isso acontece, essas complicações são graves, porque causam sequelas estéticas irreversíveis", diz Uguetto.

Para quem pretende passar por uma harmonização facial, os médicos recomendam buscar profissionais especializados e que possam tratar com agilidade qualquer consequência decorrente do processo. Também é importante ter boas referências de pessoas conhecidas e não escolher quem vai mexer no seu rosto apenas pelas fotos postadas nas redes sociais.

Naldo, autor de hits como "Amor de Chocolate", é um símbolo de beleza da nova geração de artistas e namorado da modelo Ellen Cardoso, a Moranguinho, participante da atual edição do reality show A Fazenda. Quando postou no domingo (27) vídeos e fotos com o nariz inchado, com pontos escuros e descamando, os fãs ficaram preocupados e encheram de comentários as redes do cantor com perguntas sobre o que havia acontecido com o rosto dele.

Na segunda (28), ele voltou a compartilhar vídeos mostrando o anticoagulante injetável que tem aplicado no abdômen para se recuperar do problema na pele do nariz. Também contou que a prescrição médica incluiu o antibiótico Clavulin e o vasodilatador Citrato de Sildenafila, princípio do remédio de disfunção erétil Viagra, também usado para tratamento de úlceras e necroses.

Agradeceu aos fãs pela preocupação e disse que o machucado já não estava doendo tanto.