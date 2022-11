Leucoplasia: conheça a lesão que fez Lula passar por cirurgia

O principal sintoma da leucoplasia é a rouquidão durante a fala, condição é causada por algumas "agressões" na garganta, o que afetou Lula (foto: CARLOS COSTA / AFP) A leucoplasia são lesões ou manchas brancas na laringe e pode ser maligna ou benigna, como no caso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Lula teve que passar pelo de retirada de leucoplasia da laringe neste domingo (20/11) e recebeu alta na manhã desta segunda-feira (21/11).









A lesão na laringe de Lula foi diagnosticada antes da viagem ao Egito, na última semana, para participar da COP27. Na ocasião, além da leucoplasia, os exames de rotina apontaram uma inflamação nas cordas vocais do presidente eleito. Os médicos atribuíram essa condição a um esforço na garganta.





Também foi constatada a "completa remissão do tumor diagnosticado em 2011". Naquele ano, Lula teve um câncer na região da laringe. Em 2012, o presidente eleito concluiu o tratamento contra a doença.

De acordo com o boletim médico desta segunda, não foi constatado tumores na região examinada. Segundo a assessoria de comunicação do petista, Lula passa bem e descansa na capital paulista. Após receber alta do hospital, o petista publicou um tuíte em que afirma estar bem.