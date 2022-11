Gestora doméstica e empresarial dá dicas de como organizar sua vida

Olívia Cicci é uma espécie de 'guru' da organização e oferece dicas valiosas para quem quer dar uma faxina em casa ou no trabalho (foto: Fernanda Brandão/Divulgação)







Planejar e gerenciar a vida, o trabalho, o ambiente doméstico, a agenda cotidiana, os gastos. O planejamento e a organização têm o poder de agregar mais prazer e harmonia ao dia a dia. Saber conciliar as várias dimensões da vida moderna é importante até para manter a saúde e evitar o esgotamento. É o que ensina a especialista em gestão de empresas e consultora de gerenciamento financeiro, pessoal e doméstico, Olívia Cicci, que atua há mais de 20 anos no mercado de qualificação pessoal e profissional.

Olívia é criadora de um método que ensina como organizar a vida, pensando em alguns aspectos, como: organização do tempo, planejamento pessoal e doméstico, compra de materiais e contratação de serviços, acompanhamento dos compromissos, comunicação, avaliação e guarda de documentos, segurança pessoal e patrimonial, saúde pessoal e da casa, elaboração de cardápios, empregados domésticos, orçamento doméstico.

O livreiro Dionísio Azevedo diz que a obra 'Arrumando a casa' trabalha temas que outras publicações similares não oferecem (foto: aquivo pessoal)

Abordando todos esses temas, ela ministra palestras, cursos e treinamentos por todo o país. O método foi em um primeiro momento consolidado no curso “Como gerenciar minha casa”, que ela realiza desde 2001, e também foi transformado no livro “Arrumando a casa”, lançado em 2017, pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Agora, em 2022, o livro está sendo relançado. Nos canais mantidos por Olívia, também estão 12 videoaulas de cinco horas de duração com essas diferentes abordagens.

"Método, conceitualmente falando, é o processo organizado de se fazer alguma coisa. As pessoas não planejam fracassar, mas fracassam por não planejar. Segundo Albert Einstein, 'a falta de tempo é a desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos'", cita.

Nélia Pozzi sempre se lembra da frase 'Acrescentar vida aos anos e não anos à vida' em uma palestra de Olívia Cicci sobre vida saudável (foto: aquivo pessoal)

Olívia lembra que o método é uma ferramenta importante nos processos corriqueiros para se obter um bom resultado nas atividades exercidas. "Não é possível gerenciar sem planejamento. Comece escolhendo um método que seja mais adequado a você. Existem vários métodos, cabe a cada um escolher o seu."





REFÚGIO E REPOUSO E muito se trata em adequar os métodos para um objetivo específico ou conforme o ambiente em que se está inserido. Olívia enumera, por exemplo, cinco motivos para gerenciar a casa: é refúgio e lugar de repouso , local de aconchego e encontro com a família e amigos, onde a pessoa recarrega as energias e onde gasta boa parte do salário, fonte de sustentação das atividades pessoal e profissional. "A organização e o planejamento podem contribuir para seu bem-estar, melhoria da qualidade de vida e para ganhar tempo", ensina.

Olívia dá outras dicas importantes: ter uma lista de todas as tarefas a serem realizadas, definir prioridades em função de prazo, resultado e facilidade, planejar o dia na noite anterior, ser persistente e eliminar distrações. E como conciliar os diferentes espectros da vida moderna, no sentido de evitar estresse, ansiedade e esgotamento? Ela ensina. "Se trata de mudança de comportamento. Inicie escolhendo um método, estude os temas, busque conhecimentos a partir de livros, cursos, treine e pratique o que aprendeu. Seja persistente. Há um provérbio chinês que diz: 'Se há vontade, há um caminho'."

Entre os benefícios da organização e do planejamento, Olívia diz que é importante ter mais tempo para si próprio e para quem se ama, mais alegria, energia e disposição para o dia a dia, e reconhecer que o melhor lugar do mundo é a própria casa. "O conhecimento desses temas promove segurança, mas é a prática que vai gerar harmonia e bem estar", reforça.

Equilíbrio na sobreposição de papéis

Administradora de empresas graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Olívia diz que se considera uma pessoa abençoada, feliz e realizada na formação pessoal e profissional. Ela agrega ao seu currículo o conhecimento prático como mãe de dois filhos e avó de cinco netos. Vivências diferentes, mas com muita coisa em comum. "Uma jornada rica de conhecimentos e práticas bem vividas, que foram incorporadas à minha vida e à minha casa. Criei um método e compartilho minha experiência para que mulheres e homens que buscam conciliar suas atividades profissionais com os afazeres do lar sejam mais felizes, aprendendo a organizar e a planejar melhor suas vidas."

A ideia de conceber o método surgiu há mais de 30 anos, conta Olívia Cicci, para atender sua própria demanda, na ocasião do nascimento do primeiro filho. O desejo de ter em equilíbrio todos os aspectos do cotidiano e a constante sobreposição dos papéis de mãe, esposa, dona da casa e profissional, a fizeram mais atenta às necessidades da família e da casa. "Logo constatei que, para me ausentar sem culpa, era fundamental planejar e organizar a minha vida e a minha casa, pois está aí a sustentação da família e da vida profissional", relata.





CURSO A primeira edição do curso “ Como Gerenciar Minha Casa ” foi realizada na cidade de Acesita, onde Olívia trabalhava, por sugestão da diretoria da Cooperativa de Consumo dos funcionários da empresa Acesita. "À época, eles solicitaram que preparasse um treinamento para os funcionários da usina", recorda.

Nélia Maria de Campos Pozzi é administradora e conselheira independente de fundos de pensão. Ela se lembra quando assistiu a uma das palestras de Olívia Cicci. “As palestras que assisti da Olívia abordaram a questão da saúde na aposentadoria e como manter a qualidade de vida na terceira idade. Nas duas ocasiões, contratei as palestras para o público do fundo de pensão, do qual eu era presidente na ocasião”, conta.

Além da linguagem clara e objetiva, Nélia atribui à Olívia uma fase a qual ela nunca esqueceu: “Acrescentar vida aos anos e não anos à vida”, comenta. “Muito interessante a abordagem da importância da organização e educação financeira para ter uma aposentadoria saudável. A questão da independência e do autocuidado que ela aborda com maestria, também é um recado muito importante.”

De lá para cá, Olívia coordenou cursos e ministrou palestras em outras entidade, assim como cursos abertos ao público em Belo Horizonte, uma vez ao ano e continua ativa com o relançamento do livro “Arrumando a casa” e o lançamento do curso online “Como Gerenciar Minha Casa”, em 12 videoaulas.

O livreiro Dionísio Azevedo, funcionário de uma livraria em Belo Horizonte, diz que o livro de Olívia Cicci já esteve entre os mais vendidos nessa área de organização da casa. “A obra traz tópicos que outros livros sobre o mesmo tema não trazem, como o controle de despesas, economia doméstica, avaliação e guarda de documentos, segurança patrimonial e pessoal. É um livro muito bonito, além de ter o aval do Ministério da Cultura”, completa.