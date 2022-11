Especialistas cobram das autoridades vacina às crianças a partir de 6 meses

As sociedades se posicionam ainda contrárias à vacinação somente de crianças com comorbidades (foto: Adalhelma/Pixabay ) As Sociedades Brasileiras de Pediatria (SBP) e de Imunizações (SBIm) publicaram conjuntamente uma nota de alerta por meio da qual cobram do Ministério da Saúde (MS) a imediata inclusão no Programa Nacional de Imunizações (PNI) de vacinas COVID-19 para todas as crianças a partir de 6 meses de idade. Os especialistas lembram que já existe imunizante licenciado e aprovado há cerca de dois meses pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em crianças de 6 meses a 4 anos.





Sociedades criticam estratégia do Ministério da Saúde

As sociedades se posicionam ainda contrárias à vacinação somente de crianças com comorbidades . Trata-se de uma "estratégia de difícil execução, especialmente nas regiões mais carentes do País, justamente onde mais se necessita da proteção vacinal”, destacam.



Leia também:



O documento ressalta que são necessárias e urgentes ações ininterruptas em prol da saúde das crianças brasileiras, em respeito ao artigo 227 da Constituição Federal. Leia também: Só 1 em cada 10 crianças de 3 e 4 anos recebeu a primeira dose contra Covid no Brasil. O documento ressalta que são necessárias e urgentes ações ininterruptas em prol da saúde das crianças brasileiras, em respeito ao artigo 227 da Constituição Federal.





O Ministério da Saúde iniciou no último dia 10 a distribuição de 1 milhão de doses de vacinas pediátricas contra a COVID-19, destinadas somente a crianças com comorbidades de 6 meses a menores de 3 anos. Os imunizantes foram enviados a todos os estados e para o Distrito Federal.

Brasil em descompasso com o resto do mundo

A SBP deixa claro que o Brasil se encontra em descompasso em relação à imunização infantil considerando outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a vacinação em indivíduos a partir de seis meses de idade começou no dia 21 de junho deste ano, quando foi aprovado o uso emergencial da vacina da Moderna, em crianças de 6 meses a 17 anos; e da Pfizer, para crianças de 6 meses a 4 anos.

Em agosto deste ano, Hong Kong, na China, também reduziu a idade mínima, de três anos para seis meses, para se vacinar contra a COVID-19 com a vacina Coronavac, produzida pela Sinovac no País.



Já na Europa, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) emitiu um comunicado no último dia 19 de outubro autorizando que doses dos imunizantes da Pfizer (Comirnaty) e da Moderna (Spikevax) sejam usadas para a população com 6 meses de idade ou mais.





A nota na íntegra está neste link.