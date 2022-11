Termina nesta sexta, em BH, o Congresso Brasileiro de Amamentação

(foto: Mame Bem/Divulgação )





Termina nesta sexta-feira (18) o 3º Congresso Brasileiro de Amamentação. O evento reúne participantes de todos os estados brasileiros. São mais de 800 congressistas, entre profissionais da assistência materno-infantil, consultoras de amamentação, enfermeiras, pediatras, fonoaudiólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, doulas, obstetras e demais especialidades do segmento.





O congresso é uma forma de promover diálogos sobre temas técnicos, como protocolos de armazenamento de leite humano e assuntos atuais, como violência obstétrica em tempos de COVID e a indução de lactação em pessoas transgênero que passaram por tratamentos de hormonização e/ou cirurgias de mudanças corporais.





Com duração de 30 horas, a programação teve início às 8h da manhã nos três dias e se estende pelo menos, até às 18h, com oficinas, palestras e mesas redondas.





Para o encerramento, o cronograma inclui palestra com a psicóloga Dani Bittar sobre o luto gestacional e neonatal e com a pediatra Brenda Godói sobre o risco aumentado de alergias alimentares que o uso da fórmula pode trazer.





O último dia de congresso será marcado também por uma mesa-redonda que aborda expectativas e realidades enfrentadas pelas mães do mame ao desmame, sendo finalizado com uma apresentação da artista Isadora Canto, cantautora de músicas sobre a experiência do maternar para mães, puérperas e suas crias.





Para a fonoaudióloga e fundadora do Instituto Mame Bem, o crescimento do evento ao longo dos anos mostra a relevância de discutir os múltiplos eixos relacionados à temática do aleitamento materno e coloca Belo Horizonte como pólo para a discussão.





"No nosso primeiro evento nacional, em 2017, tínhamos como objetivo reunir por volta de 100 profissionais, no entanto, a mudança do local foi necessária tivemos mais de 300 consultoras de amamentação presentes. Em 2019, a meta era reunir 400 pessoas e mais uma vez, superamos as expectativas e contabilizamos mais de 700 congressistas. Neste ano, tivemos mais de 800 profissionais das mais variadas especialidades do segmento materno-infantil", comemora.





Confira a programação do último dia congresso:

18 de novembro





OFICINAS





08h às 10h ' Osteopatia e amamentação

08h às 10h ' Sono e amamentação

08h às 10h ' Aromaterapia aplicada ao cuidado materno-infantil



PALESTRAS



10h00 ' Mesa: Os desafios da avaliação e condutas em aleitamento no caso de frênulos linguais alterados

10h05 ' Um olhar ampliado para a organização do bebê

10h30 ' Técnicas de intervenção cirúrgica para liberação do frênulo lingual em bebês: riscos e benefícios

10h55 ' Os impasses sobre a avaliação, conduta e pós cirúrgico de frênulos posteriores suspeitos

11h20 ' Debate

11h45 ' Encerramento da mesa

11h50 ' Palestra: Os lutos que o maternar traz

12h30 às 14h00 ' Intervalo para almoço

14h00 ' Mesa: Quando o aleitamento não é exclusivo

14h05 ' Reais indicações de fórmula infantil na maternidade

14h35 ' Uso de fórmula e risco aumentado de alergias alimentares

15h05 ' O que é fundamental entendermos sobre fórmulas infantis

15h35 ' Análise crítica sobre os diferentes utensílios para oferta do complemento

16h05 ' Debate

16h30 ' Encerramento da mesa

16h30 ' Mesa: do mame ao desmame: expectativas x realidade

16h35 ' Um debate sobre comunicação, sono e desmame

17h30 ' Premiação dos trabalhos científicos - Entrega do prêmio Eu Mudo o Mundo Pela Amamentação + Isadora Canto

18h00 ' Encerramento do evento