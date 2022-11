Recife suspende vacinação de crianças de 3 e 4 anos por falta de doses

Coronavac é o único imunizante contra Covid distribuído atualmente para aplicação em crianças de 3 a 4 anos (foto: AFP)

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Recife anunciou na segunda-feira (7) a suspensão da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos de idade. A gestão municipal alega que faltam doses da Coronavac e afirma que fez cobranças ao Ministério da Saúde.

De acordo com a prefeitura, a suspensão afeta a aplicação da primeira e da segunda doses para essa faixa etária e acontece "após o Ministério da Saúde não enviar novas remessas do imunizante".





No dia 28 de outubro, o Rio de Janeiro também suspendeu a vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra a Covid. A prefeitura da capital fluminense também alegou falta de entrega de novas doses pelo governo federal.

A reportagem solicitou resposta do Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira, mas não havia obtido retorno até a conclusão deste texto.



A Coronavac é o único imunizante contra Covid distribuído atualmente para aplicação em crianças de 3 a 4 anos. Em setembro, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso do imunizante da Pfizer para o público de 6 meses a 4 anos de idade, mas, até o momento, não houve repasse dessa vacina para Recife.

Nas redes sociais, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), criticou o Ministério da Saúde.

"É um absurdo ter que suspender a vacinação desse grupo por falta de planejamento nacional na aquisição e distribuição de vacinas", escreveu. "Chegando vacina, o Recife avança! Já mostramos como sabemos fazer, falta agora planejamento e ação nacional", acrescentou.

As últimas doses de Coronavac que constavam no estoque da Secretaria de Saúde do Recife foram utilizadas no domingo (6), informou a pasta.

Até a segunda (7), 9.009 crianças com 3 e 4 anos foram vacinadas na capital pernambucana com a primeira dose contra a Covid, o que representa 20,87% de cobertura vacinal. Desse total, 3.197 (7,40%) já receberam a segunda dose e completaram o esquema vacinal.