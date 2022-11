Saúde abre inscrições para curso de cuidados em caso de dor crônica

O público-alvo são profissionais de saúde e gestores que atuam na APS, além de técnicos, acadêmicos e demais interessados nas temáticas abordadas no curso (foto: Agência Brasil)





Estão abertas as matrículas para o curso "Cuidado em situações frequentes de dor", ofertado pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), instituição integrante da Rede UNA-SUS (UNA-SUS/UFMA). A oferta educacional é on-line, gratuita, certificada e tem como objetivo auxiliar as equipes de saúde na qualidade da assistência, na compreensão da fisiologia e no manejo de diferentes tipos de dor. As inscrições podem ser efetuadas até 30 de março de 2023 no site unasus.ufma.br. O início das aulas é imediato.





Subjetiva e desencadeada por diferentes fatores, a dor é uma experiência sensorial e emocional complexa que exige das equipes de saúde preparação e atendimento adequado ao paciente que apresenta esse tipo de queixa.





O objetivo é que, ao concluir a capacitação, o cursista possa compreender e reconhecer os diferentes tipos de dor, os protocolos de cuidados, os critérios para encaminhamentos e a organização do processo de trabalho das equipes para o atendimento correto e resolutivo a essa demanda espontânea.





Com carga horária de 30 horas, durante a experiência de ensino-aprendizagem, o aluno terá acesso a diversos suportes educacionais, como: podcast, vídeo, e-books, infográficos, material em PDF e questionário.





O público-alvo são profissionais de saúde e gestores que atuam na APS, além de técnicos, acadêmicos e demais interessados nas temáticas abordadas no curso.

Temáticas abordadas

Ofertado na modalidade a distância e sem a mediação de tutores, a oferta aborda temas como: avaliação de risco e vulnerabilidades; identificação da relação com o trabalho e medidas de promoção e prevenção das situações frequentes de dor; conceitos, diagnóstico e tratamento das crises agudas de cefaleia; conceito, diagnóstico e tratamento da dor abdominal; conceito, diagnóstico e tratamento das otites; causas, diagnóstico e tratamento das faringites; causas, diagnóstico e tratamento da dor lombar; causas, diagnóstico e tratamento nos casos de dor torácica.

Certificação

Ao concluir o curso, o aluno poderá emitir o certificado gratuito e validado pela UFMA. A emissão é feita no próprio ambiente virtual de aprendizagem - o Saite AVA, por meio da opção "Certificação".





A oportunidade educacional é fruto da parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Maranhão, por meio da Diretoria de Tecnologias na Educação (DTED/UFMA), Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) e Grupo SAITE (CNPq/UFMA).