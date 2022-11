conta-gotas

(foto: mater dei/divulgação)

Cirurgias robóticas





A segunda edição do evento Robô 24 Horas, promovido pelo Instituto Falke, contou com 24 cirurgias robóticas e teve a participação de 36 cirurgiões, de seis especialidades médicas. Cinco dessas cirurgias ocorreram nos hospitais da Rede Mater Dei. A cirurgia robótica possibilita agregar mais estabilidade no procedimento. “Do ponto de vista cirúrgico, a maior segurança do paciente é o diferencial na realização de procedimentos com o uso do robô, os quais incluem cirurgias oncológicas, pulmonares e no tórax de modo geral”, afirma Daniel Bonomi, coordenador do Serviço de Cirurgia Torácica na capital mineira.

(foto: Editora Culturama)

“Nosso amigo com nanismo”





“Turma da Mônica – Nosso amigo com nanismo” conta a história de Bernardo, um novo membro da turminha. O personagem é inspirado na história real de um menino de Caxias do Sul (RS) diagnosticado com acondroplasia, a forma mais comum de nanismo. O livro conta a história do primeiro dia de aula de Bernardo na Escola Limoeiro, onde estudam Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão. A obra tem o apoio da BioMarin, que criou a campanha Minha História Vai Além. Para saber mais, acesse: www.minhahistoriavaialem.com.br.

(foto: Freepik)

Prevenção contra o AVC





Segundo a Sociedade Brasileira de AVC (SBAVC), a doença é a segunda que mais mata os brasileiros, e a principal causa de incapacidade no mundo. “Entre os sinais de um AVC, atente-se para a fraqueza dos braços e/ou pernas, formigamento ou perda de sensibilidade, dor de cabeça súbita e intensa, perda da fala, tonturas súbitas, desvio da boca para um dos lados, fala enrolada e confusa”, explica Guilherme Torezani, coordenador de doenças cerebrovasculares do Hospital Icaraí , no Rio. Guilherme lembra que o paciente deverá ser levado no menor espaço de tempo possível para um hospital capacitado no tratamento do AVC, a fim de possibilitar o tratamento e evitar sequelas.

(foto: Freepik)

Estresse

pós-traumático?





Estudo realizado na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) comprovou que a prática de exercícios físicos tem efeito ansiolítico e antidepressivo em pacientes que sofrem de estresse pós-traumático (TSPT). Além disso, a pesquisa apontou para uma melhora geral na qualidade de vida das pessoas que praticam exercícios físicos com regularidade. “O exercício físico é essencial para a saúde física, mas, acima de tudo, é necessário para a saúde mental. Além de aliviar o estresse do

dia a dia, promove uma melhora da autoestima e estimula o paciente

a se desafiar positivamente”, esclarece o psiquiatra e diretor da SIG Residência Terapêutica, Ariel Lipman.

(foto: canva/divulgação )

Curso de mergulho para crianças





Com a chegada do calor, uma ótima opção para os pequenos se divertirem é o mergulho. A prática permite contato com a natureza, autocontrole, socialização e senso de trabalho em equipe, e é indicada para crianças a partir dos 10 anos, acompanhadas por responsáveis ou instrutores. Na Mar A Mar, as aulas são práticas e teóricas, e duram uma semana em Belo Horizonte. Na sequência, ao ir para o mar, elas podem obter a certificação Junior Open Water, explica o coordenador de treinamento da escola, Carlan Lucas. Segundo ele, exceto pelos equipamentos de uso pessoal (máscara, snorkel, nadadeiras), a escola oferece todos os equipamentos de mergulho autônomo (cilindro, roupa, colete, regulador).