Livro 'De volta para casa' mostra um olhar para nós mesmos

Karen Padilha, autora do livro (foto: Aspas e Vírgula/Divulgação)





O ser humano, às vezes, pode ter um comportamento autos- sabotador de terceirizar seus problemas, frustrações e insatisfações. A partir do pressuposto de que todos crescem e se constituem como seres humanos a cada dia vivido, todas as res- postas para dúvidas enfrentadas já estarão, de uma forma ou de outra, dentro de você.

Foi com esse pensamento que a ex-modelo Karen Padilha es- creveu o livro “De volta para casa”. A autora venceu o vício em drogas e quer, a partir das experiências de vida somadas a muito estudo, dividir o aprendizado que teve com o máximo possível de pessoas. O leitor vai poder entender que é o resultado de uma soma- tória de escolhas e experiências que cultivou ao longo da vida, independentemente se forem boas ou ruins.

Ao querer corrigir algo ou tentar aprender e melhorar, algumas pessoas podem buscar caminhos que não trarão resultados, e se esquecem de que a resposta para grande parte – senão todas – das interrogações e aflições vividas está dentro de si próprio. As quase 100 páginas deste manual de co- mo se reconectar com seus va- lores dará ao leitor a oportunidade de crescer como pessoa de uma forma simples e rápida, mas não menos completa.

A praticidade que a leitura tem faz com que mais pessoas possam ter acesso a tais mudanças de pa- radigma e ser impactadas pelo poder transformador que cada um tem dentro de si – e que desconhecem.

“Só você sabe por que determinada situação lhe dói tanto. Só nós sabemos o que nos faria vencer nossos medos. E se todas as respostas emanam de nós mesmos, a ideia é que essa leitura possa ajudar a despertar dentro de cada um a energia necessária de lutar, encontrar as respostas e vencer os traumas e batalhas da vida”, afirma a escritora.





AUTOCONHECIMENTO São muitos indivíduos que nem sequer sa- bem quem são de verdade, sua missão ou propósito de vida, ou quais objetivos buscam para si. E nunca ter se feito essas perguntas pode ser preocupante, pois mostra uma vida sem objetivos, foco e com várias pontas soltas. Fazer um resgate interno ajuda a jogar luz nessas questões e, também, a se reconectar com os seus valores e a entender sua missão de vida.

“De volta para casa” fez a autora rememorar um passado dolo- roso pelo qual ela não gostaria de ter passado, mas que serviu para ela ser a pessoa que é hoje. Karen teve uma série de problemas emocionais e vício em drogas e teve de aprender a se reconectar com o que lhe era real de valor para cortar as amarras com o que lhe levava para o fundo do poço. Essa vivência, dolorosa e angustiante, foi convertida em combustível para a vida, para o amor e para o bem.

Uma leitura leve, direta e necessária para todos que ainda não tiveram a oportunidade de se reconectar com seu passado e extrair dele as respostas das dores e angústias do presente. “Você sabe que tem a chave dentro de si para destrancar todas as portas, mantendo todo potencial dentro de sua alma. Você é a chave para destrancar a essência de sua verdadeira origem. Tudo o que você procura já está dentro de você”, comenta Karen.





Serviço





Livro: “De volta para casa”

Autora: Karen Padilha

Editora: Viseu

Páginas: 92

Preço: R$ 39,90

Venda: Amazon