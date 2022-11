Estudos dizem que crianças que tiveram COVID podem se tornar diabéticas

Estudo recém-publicado no Jama (Journal of the American Medical Association) mostra que crianças que tiveram COVID estão mais propensas a desenvolver diabetes mellitus tipo 1, que ocorre quando o sistema imunológico da pessoa ataca as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Assim, o organismo gradativamente perde sua capacidade de metabolizar a glicose. “É um problema que não pode ser prevenido, pois não está relacionado à alimentação, sedentarismo ou obesidade , como o tipo 2”, explica Levimar Araújo, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Muitas vezes, existe um fator hereditário que predispõe crianças e adolescentes, diz o médico.

Um outro artigo, também publicado no Jama, mostrou que, tomando como base estudos anteriores que indicavam que, em média, 14% dos adultos hospitalizados com COVID-19 podem desenvolver diabetes, os autores analisaram o risco em crianças e adolescentes por meio da análise de pedidos de assistência médica de cerca de 1,7 milhão de pacientes pediátricos no banco de dados IQVIA, incluindo quase 81 mil pacientes diagnosticados com COVID-19 entre março de 2020 e fevereiro de 2021. O resultado foi que crianças contaminadas pelo Sars-CoV-2 apresentaram um risco 166% maior de desenvolver diabetes em comparação com quem não teve contato com o vírus.