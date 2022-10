Farmácia de BH promove ações para conscientizar população sobre diabetes

(foto: Freepik/Divulgação)

Afinal, o que é diabetes? Como a doença se desenvolve? Tem cura? Como se dá o tratamento? Para tornar claras essas e outras questões envolvendo o diagnóstico e o tratamento, a Araujo, maior rede de drogarias de Minas, irá dedicar todo o mês de novembro à conscientização sobre o diabetes, que por sua relevância e proporção, ganhou um dia só seu no calendário: 14 de novembro. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, a doença é caracterizada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina e atinge mais de 16 milhões de brasileiros e cerca de 540 milhões de pessoas no mundo. Como como forma de conscientização a Araujo realizará uma série de iniciativas para debater a doença e levar informação de qualidade para a população.





11:01 - 31/10/2022 Brasil: mortalidade de crianças por síndrome rara é 8 vezes maior que EUA Após realizar entrevistas e sessões de escuta com farmacêuticos e pessoas diabéticas, a Araujo concluiu que ainda há bastante desinformação e muitas dúvidas sobre o tema. Para elucidar a doença, a rede produzirá podcasts e videocasts com profissionais especializados no assunto- entre nutricionistas, endocrinologistas e educadores físicos-, que serão entrevistados pela jornalista Leila Ferreira. Os episódios serão disponibilizados semanalmente na página do YouTube da Drogaria Araujo e no Spotify. “O podcast da Araujo, ‘Saúde em dia’, será lançado agora em novembro com uma temporada especial sobre diabetes. Mas, a partir de dezembro, assuntos relacionados ao universo saudável, tais como prevenção, tratamento e diagnóstico, também serão abordados”, explica Adriana Caram Borlido, Superintendente de Marketing da Araujo, que lembra que a programação também poderá ser acompanhada pelas redes sociais.





Outra importante ação prevê a testagem gratuita de glicose em várias unidades Araujo em Belo Horizonte e no interior do estado no dia 14 de novembro. Em frente às lojas, serão montadas tendas, onde farmacêuticos estarão disponíveis para conversar e aplicar os testes. Também, neste espaço, serão distribuídas pulseiras de identificação para o doente crônico de diabetes e um flyer com informações sobre os programas, exames e testes oferecidos pela Araujo aos diabéticos. “Vai ser um dia inteiro de trocas importantes, bate-papo e muita informação tanto para os diabéticos, como para aqueles que suspeitam ter a doença e, embora não tenham certeza, terão a chance de confirmar a hipótese com a realização rápida e gratuita do teste de glicose”, completa Adriana .





Ainda segundo Adriana, a Araujo, enquanto especialista em saúde, entende o seu papel na promoção do cuidado preventivo e na conscientização dos cidadãos sobre a importância das doenças serem diagnosticadas precocemente, o que aumenta significativamente as chances de cura e sucesso em qualquer tratamento. “A Araujo já oferece aos clientes o programa Diabetes em Dia, com uma rotina completa de acompanhamento e cuidados. O que queremos com essas ações é ampliar o alcance dessas iniciativas e levar ainda mais informação de confiança e qualidade para o nosso público”.