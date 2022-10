Campanha nacional de conscientização da psoríase: fim do preconceito

A psoríase é uma doença de pele com quadro auto-inflamatório, no qual surgem lesões avermelhadas na pele que descamam (foto: Eszter Miller/Pixabay ) A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) lança oficialmente a Campanha Nacional de Conscientização sobre a Psoríase, em 2022. O foco das ações é conscientizar a população sobre essa doença, que afeta a pele pelo surgimento de áreas com lesões, dentre outros sintomas e sinais. Um dos pontos de destaque é destacar que pessoas que apresentam esse problema de saúde poderão contar com os médicos dermatologistas durante a caminhada rumo tratamento.









Disseminar conhecimento de fontes confiáveis



Conforme explica o médico dermatologista André Carvalho, coordenador da Campanha, com essas ações pretende-se disseminar conhecimento de fonte confiável na internet, reduzido o impacto de boatos e fake news que afetam grande número de pessoas que desconhecem a doença.



"Infelizmente, sabemos que pacientes com psoríase sofrem bastante com preconceito . Acreditamos que ao informarmos os brasileiros sobre o que é essa doença, estaremos ajudando a combater esse estigma que afeta os portadores física e psicologicamente. Por outro lado, vamos mostrar que há uma rede ativa de apoio a esses pacientes no Brasil”, disse André Carvalho.

Segundo o dermatologista, muitos pacientes se sentem sozinhos na caminhada e precisam entender que têm no dermatologista um importante aliado na busca pelo bem-estar e pela saúde.



“A psoríase não tem cura, mas tem tratamento gratuito pelas redes pública e privada. A jornada é longa, mas o paciente deve saber que nós, médicos dermatologistas, estamos prontos para acolhê-los e ajudá-los durante todo esse processo. Queremos vê-los saudáveis e vivendo normalmente, sem sofrerem preconceito”, declarou o médico.





Além das ações virtuais, ao redor do Brasil, instituições e entidades públicas e privadas decidiram apoiar a iniciativa da SBD. Elas vão compartilhar as peças elaboradas para a Campanha e também iluminar prédios e monumentos de roxo e laranja, as cores que simbolizam essa ação de prevenção.

Entre eles, os apoiadores da iniciativa da SBD estão: o Senado Federal; Superior Tribunal de Justiça (STJ); Conselho Nacional de Justiça (CNJ); governos do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; prefeituras municipais do Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte; Teatro Amazonas; e tribunais de diversos estados.

A doença



A psoríase é uma doença de pele que afeta cerca de 5 milhões de pessoas no Brasil, em especial nos grupos de 30 e 40 anos e 50 e 70 anos, sem distinção quanto ao gênero. Ela é relativamente comum, crônica, não contagiosa e que tem tratamento.





Trata-se de um quadro auto-inflamatório, no qual surgem lesões avermelhadas na pele que descamam. Aspectos ambientais e emocionais podem funcionar como alavanca para o início de crise, que pode ser controlada com o auxílio de especialistas. Outra característica da doença é sua apresentação ciclos, ou seja, sintomas aparecem e desaparecem periodicamente.







as manchas vermelhas com escamas secas esbranquiçadas ou prateadas;

pequenas manchas brancas ou escuras residuais após melhora das lesões avermelhadas;

pele ressecada e rachada; às vezes, com sangramento;

coceira, queimação e dor;

unhas grossas, descoladas, amareladas e com alterações da sua forma (sulcos e depressões);

inchaço e rigidez nas articulações;

Entre os sinais e sintomas, estão:

As manifestações variam conforme a gravidade. Atualmente, existem inúmeras opções de tratamento (tópicos, sistêmicos, biológicos e com fototerapia) para a psoríase. A escolha terapêutica da melhor para cada caso deve sempre ser feita por um médico dermatologista de forma individualizada.