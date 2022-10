Conta-gotas

(foto: Freepik) Dicas para ganhar

massa muscular





O que você treina e come vai depender dos resultados que quer atingir. Para quem deseja ganhar massa muscular, a constância é a melhor aliada. Segundo Marcelo Franco, professor da rede C4 Gym, é necessário manter uma frequência de treinos adequada e não adianta ir à academia duas vezes no mesmo dia. “O músculo não se recupera o suficiente entre as séries de exercícios.” Outras dicas que podem auxiliar e até mesmo acelerar esse processo devem ser seguidas, como manter uma alimentação rica em proteínas, trocar de treino e cargas com frequência, não desistir se sentir dor muscular no dia seguinte e incluir exercícios multiarticulares, ou seja, aqueles

que envolvem várias partes do corpo.

(foto: Freepik)

Em boas mãos





No Outubro Rosa, o maior foco da campanha é alertar mulheres e sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Devido à doença, muitas mulheres precisam se submeter à retirada total ou parcial das mamas. Com o intuito de ajudá-las com a doença, a ONG Em Boas Mãos traz ações, incluindo a reconstrução mamária para pacientes que estão se recuperando do câncer. “Buscamos, por meio de um trabalho criterioso e avaliando caso a caso, devolver a autoestima perdida ao longo da vida, e assim transformar o destino e as oportunidades de milhares de pessoas”, afirma Beatriz Guedes, presidente da ONG Em Boas Mãos. Mais informações: https://emboasmaos.org/.

Insônia é um transtorno mental?





A saúde mental e seus cuidados estão cada vez mais em pauta. Porém, apesar de esse ser um assunto progressivamente discutido, ainda existem muitas ideias falsas sobre o tema, bem como mitos que são tidos como verdades. Um exemplo é o fato de muitas pessoas acreditarem, por exemplo, que a insônia é um transtorno mental. Na verdade, ela é uma consequência – ou efeito colateral – de diferentes transtornos, a exemplo da ansiedade generalizada. “A perda de sono dificilmente é a raiz do problema. Em geral, ela é o resultado de outra questão não tratada, assim como a ansiedade ou a depressão”, explica Ariel Lipman, psiquiatra e diretor da SIG Residência Terapêutica.

(foto: Freepik)

Posso escovar os dentes ao acordar?





Não! Segundo Bruna Conde, cirurgiã-dentista especialista em halitose e saúde bucal, depois de longas horas de sono, o pH bucal se encontra extremamente ácido devido ao acúmulo de bactérias que o organismo concentra na boca enquanto dormimos. “A multiplicação dessas bactérias durante a noite, faz com que os dentes fiquem mais sensíveis, e quando em contato com a escovação pode gerar desgastes no esmalte”, explica. Por isso, a recomendação da especialista é escovar a língua, tomar seu café da manhã, aguardar pelo menos 20 minutos e aí então escovar os dentes.

(foto: Freepik)

Queridinho dos brasileiros





Não é novidade que o café é uma das bebidas mais consumidas no Brasil, perdendo apenas para a água. De acordo com pesquisa publicada em setembro pelo European Journal of Preventive Cardiology, beber 150ml de café moído ou instantâneo por dia pode auxiliar na redução de até 27% de risco de doenças cardíacas e até mesmo na morte precoce. De acordo com Vinicius Delatorre, diretor operacional da Mais1 Café, as pessoas gostam de beber café. “Seja para compartilhar um momento com alguém, na hora de ir para o trabalho ou para a escola ou até mesmo para fazer uma pausa ao longo do dia. O café faz parte do cotidiano do brasileiro. É uma paixão nacional.”