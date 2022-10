Caminhada em prol da saúde e do estilo de vida acontece em BH, neste sábado

A Caminhada das Rosas acontecerá neste sábado (22/10), às 9h, no Coreto da Praça da Liberdade (foto: Instagram/Divulgação)



Tríade Rosa é um movimento criado por três médicas embaixadoras da Medicina do Estilo de Vida (MEV) no Brasil. As médicas Zilá Abdala, Nárcia Vilaça e Kátia Pegos, por meio da página do Instagram @TRIADEROSA, estimulam e ajudam as pessoas a ter uma jornada de vida melhor.

Uma das iniciativas do projeto é a “Caminhada das Rosas”, que acontecerá neste sábado (22/10), às 9h, no Coreto da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O percurso será ao longo da praça.

O intuito é alertar para a importância da caminha e seus inúmeros benefícios. “A caminhada também melhora a circulação, deixa o pulmão mais eficiente, o cérebro mais saudável, afasta a depressão, diminui a sonolência, entre outros benefícios”, escreveram as médicas.