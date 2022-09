Varíola dos macacos: primeiros casos de encefalomielite são reportados

(foto: Ernesto Benavides/AFP)

Foram reportados os primeiros casos de encefalomielite no mundo em decorrência da varíola dos macacos em dois homens dos Estados Unidos. A encefalomielite é uma inflamação do cérebro e da medula espinhal, podendo causar em alguns casos problemas de fala e motores.Ambos os casos ocorreram em homens saudáveis que haviam sido infectados pelo vírus da varíola dos macacos e apresentavam todos os sintomas típicos da doença.Cinco dias depois do diagnóstico, um dos pacientes desenvolveu uma inflamação no cérebro e na medula espinhal. O outro apresentou a inflamação após nove dias.Os especialistas que acompanham os casos lidam com duas hipóteses para o que pode ter ocorrido: a primeira é de que poderia ter sido o vírus da varíola dos macacos que entrou no cérebro e na medula espinhal. Já a segunda seria de que a infecção sistêmica desencadeou uma reação autoimune que fez com que o sistema imunológico dos pacientes atacasse o cérebro e a medula.Os pacientes foram tratados com medicações antivirais e, considerando que poderia ter havido edema ou um componente autoimune, ambos receberam esteroides por um tempo.Segundo os especialistas, não há como saber se foram o tempo de tratamento, os remédios antivirais ou outros tratamentos imunomoduladores, mas ambos os pacientes apresentaram melhora."No último acompanhamento, cerca de um mês depois para cada um, eles estavam fora do hospital e andando, mas precisavam de um dispositivo de assistência", conta Daniel Pastula, um dos pesquisadores que acompanhou os casos.