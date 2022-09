'Não toquem em estrangeiros': o polêmico pedido de autoridade chinesa sobre varíola dos macacos

Os comentários de Wu Zunyou geraram controvérsia (foto: Getty Images)

Uma importante autoridade de saúde chinesa alertou os moradores locais contra "tocar em estrangeiros", um dia depois que a China registrou seu primeiro caso de varíola dos macacos.



Em um post no Weibo, a principal rede social da China, o epidemiologista-chefe do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) Wu Zunyou aconselhou contra o "contato pele a pele com estrangeiros".



O post gerou controvérsia, com alguns rotulando-o como racista e xenófobo. Os comentários na postagem original foram desativados da plataforma.



"Para prevenir uma possível infecção por varíola dos macacos e como parte de nosso estilo de vida saudável, é recomendado que você não tenha contato direto com estrangeiros", disse Wu em sua página no Weibo no sábado.



Além disso, Wu também pediu que os moradores evitem "contato pele a pele" com pessoas que retornaram do exterior nas últimas três semanas.



Ele postou os comentários um dia depois que a cidade de Chongqing, no sudoeste do país, relatou seu primeiro caso de varíola dos macacos em um indivíduo que chegou do exterior. Não está claro se o indivíduo era um cidadão chinês ou estrangeiro.

Amostra de pele infectada com o vírus (foto: Reuters)

A postagem, que foi amplamente compartilhada nas mídias sociais durante o fim de semana, atraiu comentários amplamente críticos no Weibo.





"Isso é muito inapropriado. No início da pandemia, alguns estrangeiros se levantaram e [nos defenderam] dizendo que os chineses não são vírus", escreveu um comentarista.



"O quão racista é isso? E aqueles como eu que vivem na China há quase dez anos? Não vemos nossas famílias há 3-4 anos devido ao fechamento das fronteiras", escreveu outro usuário, que parecia ser um estrangeiro, no Weibo.



A China impôs algumas das medidas mais duras do mundo contra a COVID-19 desde o início da pandemia, que incluem lockdowns, fechamento de fronteiras, testes obrigatórios e restrições de viagem.

Cientistas ainda não sabem responder com exatidão porque a monkeypox começou a se espalhar pelo mundo justamente agora (foto: Reuters)

O vírus da monkeypox, ou varíola dos macacos, é transmitido por contato próximo com pessoas, animais ou materiais contaminados infectados. Geralmente, causa sintomas como febre, dor de cabeça e erupções cutâneas.



Cerca de 90 países onde a varíola dos macacos não é considerada endêmica relataram surtos da doença. A Organização Mundial da Saúde declarou que a questão é uma emergência de saúde global.



Houve mais de 60 mil casos confirmados e alguns países não endêmicos relataram suas primeiras mortes relacionadas.



