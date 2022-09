Minas Gerais registra 2,5 mil novos casos anuais de tumores ginecológicos

(foto: Jill Wellington/Pixabay)

No Brasil, cerca de 30 mil mulheres recebem, anualmente, o diagnóstico de algum câncer ginecológico. O mais comum deles, o de colo do útero , pode ser evitado com vacina contra HPV e exame de Papanicolau. Conscientizar a população sobre como prevenir o câncer de colo de útero e os demais tumores ginecológicos é o cerne da atuação do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA), grupo multidisciplinar responsável pela campanha Setembro em Flor. Em Minas Gerais, a prevalência de câncer de colo do útero é de 6,89 casos para cada 100 mil mulheres, a segunda menor prevalência desta doença no eixo Sul-Sudeste.Os três tipos de tumores ginecológicos mais comuns no Brasil são os cânceres de colo do útero, ovário e corpo do útero (endométrio). Juntos, eles somam 29,8 mil novos casos anuais, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Outros dois tipos, o câncer de vulva e vagina, também entram nesse grupo, mas para eles não há dados nacionais oficiais de novos casos por ano.No Paraná, a prevalência de tumores ginecológicos segue a tendência verificada no Brasil: a maior é do câncer de colo do útero, com 6,89 casos para cada 100 mil mulheres. A boa notícia para as mineiras é que esta prevalência é a segunda menor do eixo Sul-Sudeste, superando apenas São Paulo (5,93). Na sequência, em Minas Gerais, estão os cânceres de ovário, com 4,63 casos para cada 100 mil mulheres e o de endométrio, 4,82 casos para cada 100 mil mulheres. Em Minas Gerais, somando os cânceres de colo do útero, endométrio e ovário, são registrados 2.570 novos casos anuais.No Brasil, o câncer de colo uterino é o terceiro mais comum nas mulheres, atrás apenas de câncer de mama colorretal . Apesar da alta incidência, vale ressaltar que esta doença não só pode ser diagnosticada precocemente, como também é evitável. As medidas primordiais para evitar o câncer de colo de útero são o acesso e adesão ao exame de Papanicolau e à vacina contra o papilomavírus humano (HPV).Tanto o exame quanto a imunização estão disponíveis na rede pública, porém, com gargalos nas cinco regiões do país. Em São Paulo, o estado mais rico do país, onde há mais acesso ao Papanicolau e à vacina contra o HPV, a incidência de câncer de colo de útero é de 5,93 casos por cada 100 mil habitantes.A contaminação pelo vírus HPV é um fator causal para quase todos os casos de câncer de colo do útero. Para imunização dos HPVs oncogênicos 16 e 18, que são responsáveis por 70% dos tumores malignos no colo uterino, há vacina disponível na rede pública.A vacina quadrivalente, que protege contra os HPVs 16 e 18, também previne os HPVs 6 e 11, que são responsáveis pela maioria das lesões genitais. A vacina quadrivalente é distribuída gratuitamente pelo SUS para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Também é distribuída na rede pública para mulheres e homens imunossuprimidos (que vivem com HIV/Aids, estão em tratamento oncológico ou realizaram transplante de órgãos, entre outros) até os 45 anos.Para esse grupo, a vacina é oferecida em três doses, com intervalo 0, 2 meses e 6 meses. Em razão da baixa adesão às campanhas de vacinação contra HPV e gargalos no acesso ao exame Papanicolau, o Brasil apresenta alta incidência e mortalidade por câncer de colo do útero.O estudo EVITA, realizado pelo EVA em parceria com o LACOG, enumera alguns motivos mais frequentemente relatados para a não realização do Papanicolau: falta de vontade em 46,9%, vergonha ou constrangimento em 19,7%, e falta de conhecimento em 19,7%. Este estudo também demonstrou que a baixa adesão ao papanicolau está associada a disparidades sociais, menor renda, nível educacional e parceiro estável.Com o objetivo de alertar a população sobre os fatores de risco, sinais e sintomas precoces dos tumores ginecológicos, buscando minimizar tratamentos, reduzir sequelas e salvar vidas, o EVA idealizou para 2022 a campanha Setembro em Flor. Com inspiração no mês que marca o início da primavera, a flor é adotada na campanha com as suas pétalas tendo diferentes cores, cada uma representando um dos cinco tumores ginecológicos (colo uterino, corpo uterino, ovário, vulva e vagina). A flor é também um símbolo de vida, pureza, feminilidade, fertilidade, o que representa bem a mulher.A programação especial da campanha inclui um workshop de acolhimento de pacientes, no dia 21, além do lançamento dos dois primeiros episódios do EVA PODCAST e da cartilha sobre HPV. Além disso, em 5 de setembro foi realizada a live Como ser agente de prevenção do câncer ginecológico, voltada aos agentes comunitários (ACS) de saúde e agentes de combate às endemias (ACE), em parceria com o projeto A CASA, do Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS), Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias (CONACS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.Os tumores ginecológicos se diferenciam quanto aos fatores de risco, conforme local de origem. Se por um lado o câncer de colo do útero, como já descrito, tem o HPV como fator causal, o câncer do corpo do útero (ou endométrio) vem apresentando crescimento de incidência nos últimos anos provavelmente por conta da obesidade O câncer de corpo do útero é responsável por cerca de 6,5 mil novos casos e pela morte de mais de 1,8 mil mulheres por ano no país. Não existe um método eficaz para rastreamento, sendo o maior fator de risco a obesidade, mas os principais sintomas são sangramento uterino anormal e desconforto pélvico, que podem alertar a mulher para necessidade de procurar por atendimento médico e, assim, há mais chances de diagnóstico e tratamento precoces.O câncer de ovário é o segundo tumor ginecológico maligno mais comum e é o que apresenta a menor taxa de sobrevivência entre os cânceres femininos. É chamado de tumor silencioso, por não apresentar sintomas específicos e pela ausência de métodos eficazes de rastreamento. Alterações genéticas podem estar presentes em 25% das pacientes com câncer de ovário e a história familiar de câncer de mama e ovário devem sempre ser sinais de alerta. Os testes genéticos tornam-se importantes ferramentas não só para definição de tratamento, mas para aconselhamento genético aos familiares.Os cânceres de vulva e vagina são tumores mais raros e que também possuem associação com infecção por HPV como fator causal. A vacina contra o HPV e o exame ginecológico de rotina são os pilares para prevenção e diagnóstico desses tumores em fases iniciais. Apesar dos avanços em prevenção e tratamento, a taxa de mortalidade no Brasil não tem diminuído satisfatoriamente devido a diagnósticos com doença avançada e atraso para início do tratamento, conforme estudo recente de membros do EVA.