Crianças, menores de 5 anos, sofrem com deficiência de vitamina B12

Vale ressaltar que antes de chegar nessa etapa, o aleitamento materno é a estratégia que, isoladamente, mais previne mortes em crianças menores de cinco anos. Isso porque ele é superior a qualquer outro leite nessa fase da vida, como explica a nutricionista do Grupo Prontobaby, Paula Tuffy. "É o primeiro alimento essencial para o ser humano, sendo fonte de energia, minerais e vitaminais. O leite materno é considerado o mais completo para o desenvolvimento do ser humano".







Quando os alimentos começam a ser inseridos, vale se atentar para a quantidade de nutrientes i ngeridos pelo seu filho e se esse é ideal para um desenvolvimento saudável. Apesar de muitos pais responderem que sim, alguns não oferecem a eles o aporte necessário de vitaminas e minerais.

Carne, ovo e feijão

Feijão e leguminosas, como lentilha, ervilha e amendoim, são alimentos essenciais e importantes para o crescimento das crianças, ricos em vitaminas A,C,E,B1,B3,B9 e minerais, como fósforo, ferro, cálcio, zinco e magnésio





"Carnes, peixes e aves; ovo; feijão e leguminosas, como lentilha, ervilha, amendoim; e frutas vermelhas também são considerados alimentos essenciais e importantes para o crescimento das crianças, ricos em vitaminas A,C,E,B1,B3,B9 e minerais, como fósforo, ferro, cálcio, zinco e magnésio", esclarece a nutricionista ao pontuar que o feijão também contém lisina, um aminoácido que contribui para o crescimento.





Em relação ao consumo alimentar, cada faixa etária segue uma orientação e, por isso, é importante o acompanhamento de um profissional nutricionista ou pediatra, com visitas regulares, para conferir o crescimento e peso da criança.









"A introdução dos alimentos é particular de cada um, conforme a aceitação. No desmame, os alimentos são ingeridos conforme os gostos da criança, como uma sucessão de erros e acertos. Não há uma regra, mas geralmente inicia-se com papas de frutas e legumes. O caldo do feijão também é uma opção ao menu, a partir dos seis meses de idade", orienta Paula Tuffy.





Deficiência de micronutrientes

Cerca de 340 milhões de crianças no mundo têm deficiências de micronutrientes, de acordo com o relatório "The state of the world's children 2019/Children, Food and Nutrition: growing well in a changing world", do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. As consequências para os pequenos englobam déficit de crescimento, baixo desempenho cognitivo, raquitismo, comprometimento do sistema imunológico, diarreia, infecções respiratórias, entre outras.





Já no Brasil, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI-2019), publicado em 2021 – coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – trouxe dados importantes sobre anemia e deficiência de vitaminas e minerais em crianças. Entre fevereiro de 2019 e março de 2020, mais de 12 mil domicílios brasileiros foram visitados, tendo mais de 14.558 crianças menores de cinco anos, de 123 cidades, em todos os estados do país e no Distrito Federal, participando do estudo.