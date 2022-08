Livro aborda percepções multidimensionais

Ramina El Shadai sentiu a necessidade de colocar no papel uma nova percepção sobre a vida, com um olhar mais aprofundado (foto: Luz/Divulgação )



“Novos sentidos” é o livro de estreia de Ramina El Shadai, professora e criadora das percepções multidimensionais. Em mensagens curtas, a obra leva o leitor a perceber novos sentidos, aponta as conexões multidimensionais, a linguagem por essência, o reconhecimento do que somos e do lugar de fala e presença que ocupamos. O lançamento ocorre em 20 de agosto, sábado, às 11h, na Casa da Mostra (Rua Maripá, 43 – Serra/BH), com entrada gratuita.





Ramina El Shadai reúne, em 378 páginas, 310 mensagens que, como afirma a própria autora, não são pensamentos bonitos de ler, para concordar e discordar. Não são mensagens utilitárias para determinado fim, mas são pontos de partida. São movimentos de saída. Saída de liberação de algo incômodo ou mesmo cômodo, ou saída em libertação de algo essencial, sempre para um lugar de consciência.





Após sofrer dois AVCs, aos 29 anos, e ficar cega por dois anos, a escritora passou a se entregar à vida, conectando-se, cada vez mais, com o propósito de tudo. Ramina passou a dedicar sua vida a observar e investigar, de forma aprofundada, tanto os processos de expansão de consciência, quanto as relações de todo o processo de manifestação com suas estruturas vibracionais.





Surgiu, então, a necessidade de colocar no papel uma nova percepção sobre a vida, com um olhar aprofundado, mas ao mesmo tempo natural de deixar a vida fluir. Então, começou um processo intenso de escrita, através da linguagem do coração.





“Sinto que como a minha fala é uma conexão entre corações, entre essências, o acesso a esse trânsito interno individual pedia consciência. Fui movida pela proposta de oferecer a cada um o contato com o que nós já somos e ainda não tivemos oportunidade de reconhecer”, explica Ramina.





Mas, apesar de já ter esboçado vários livros, ainda faltava algo: o primeiro que fosse a porta de entrada para uma comunicação – não da forma que utilizamos hoje os códigos de linguagem –, mas como forma de autocompreensão da comunicação. Assim nasceu “Novos sentidos”!









“Vivemos um tempo de liberar nossa busca pela realização e conectar com o que usamos para realizar. ‘Novos sentidos’ toca exatamente nesses lugares”, completa El Shadai.





A obra não precisa ser lida da primeira à última página de forma cronológica e organizada. As mensagens não estão em sequência e podem ser lidas de maneira intuitiva. A autora, então, escreve um pequeno manual de instruções de como o livro pode ser lido e um dicionário de novos sentidos. Não como um guia de autoajuda, mas de retorno a si. Sem pressa, sem certo ou errado, apenas intuitiva e, ao mesmo tempo, consciente.

O livro traz recados claros e profundos que vêm da luz do coração, chamando-nos a voltar para aquele lugar sagrado onde nos tornamos o canal de nossa conexão, além de nos permitir acolher nossas percepções fragmentadas.





“Mais do que mensagem, sinto que o leitor, enquanto se relaciona com o que cada experiência com o livro desperta, já consegue reconhecer que há algo nobre a ser considerado na nossa forma de perceber todas as relações, a começar pela nossa relação com a vida. Com certeza, o leitor vai se sentir profundamente acolhido em tudo que deu conta de ser”, enfatiza Ramina.





Criadora das percepções multidimensionais, todas as suas produções são sustentadas por um sentido cada vez mais nítido de sua existência: a cura do coração da humanidade alinhada à cura das percepções. ‘Novos sentidos’ é sobre criar e manifestar com consciência o sentido do que se manifesta.





A autora conta como nasceu o nome do livro: “Eu uso muito o termo ‘novos sentidos’. Ele me acompanha muito nas minhas falas, porque quando a gente lida com uma percepção multidimensional, uma percepção que é profunda, que é inteira, é natural que novos sentidos se revelem o tempo todo”, reflete a professora.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie





Serviço:

• Lançamento do livro ‘Novos sentidos’

• Autora: Ramina El Shadai

• Páginas: 378

• Dia: 20 de agosto, sábado, das 11h às 14h

• Local: Casa da Mostra – Rua Maripá, 43 – Serra/BH

• Entrada gratuita





De acordo com a escritora, o sentido do livro nasce junto com ele: “Oferecer elementos que provoquem o despertar de uma forma mais profunda, amorosa e inteira de perceber a vida. Sinto que vivemos um tempo em que a vida pede para alterarmos a forma como nós nos percebemos e como percebemos a nossa conexão com tudo que realizamos”.