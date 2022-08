Drogaria de Minas faz campanha em homenagem aos pais

O espaço é equipado com a clássica cadeira de amamentação e dois alto-falantes para que o pai possa ouvir dicas valiosas sobre como apoiar as mamães durante o aleitamento (foto: Araujo/Divulgação )

Agosto é marcado por duas datas muito importantes: é um mês dedicado à conscientização sobre os benefícios do aleitamento materno (Agosto Dourado) e também é quando se comemora o Dia dos Pais. Para celebrar, a Drogaria Araujo uniu as duas datas em uma campanha especial: "Aleitamento materno também é assunto de pai". O objetivo é incentivar o envolvimento dos pais em uma fase cheia de dores e delícias para as mamães, que pode se tornar mais leve se houver a presença ativa dos seus parceiros.





"A Araujo, enquanto parceira da família, entende seu importante papel no estímulo à participação dos pais no aleitamento materno, o que oferece uma série de benefícios aos bebês. Para as mamães, ter esse suporte é imprescindível para que a experiência de amamentar, que é totalmente diferente para cada uma delas, seja o mais leve e natural possível", explica Adriana Caram Borlido, superintendente de marketing da Araujo.

Segundo a Associação Brasileira de Pediatria (ABP), entre os principais benefícios da amamentação para os bebês, destaca-se a proteção contra várias doenças, já que o leite materno funciona como uma vacina , sendo um alimento completo e com alto teor nutritivo, rico em proteínas, gordura, vitaminas e água.





Para as mães, as vantagens são também evidentes, como a diminuição dos riscos de desenvolvimento de alguns tipos de cânceres - especialmente o de mama- e de doenças cardiovasculares. Além de tudo isso, é um momento de fortalecimento do vínculo entre as mães e as crianças.





A campanha vai durar todo o mês de agosto, com um espaço dedicado aos pais nas lojas Santa Casa, em Juiz de Fora, e Miguel Perrela, em Belo Horizonte. Ele será equipado com a clássica cadeira de amamentação e dois alto-falantes para que o pai possa ouvir dicas valiosas sobre como apoiar as mamães durante o aleitamento. "Nossa ideia é fazer com que os pais ocupem esse lugar com o qual não estão habituados, tornando clara a importância do papel paterno também nesta fase do bebê", explica Adriana.





Quem dará as dicas é o influenciador digital Thiago Queiroz, que aborda em seu perfil no Instagram (@paizinhovirgula) os desafios e os prazeres da paternidade. Em suas redes sociais, a Araujo também vai disponibilizar videos com dicas para os pais durante todo o mês.





Serviço





Ação especial "Aleitamento materno também é assunto de pai"





Onde: Unidades Santa Casa (Avenida Barão do Rio Branco, 3217, Bairro Alto dos Passos - Juiz de Fora) e Miguel Perrela (Avenida Miguel Perrela, 530, Castelo - Belo Horizonte).





Quando: durante todo o mês de agosto.





Funcionamento das lojas: diariamente, das 7h às 23h.