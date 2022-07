Conta-gotas

(foto: Freepik/Reprodução)



Pesquisa sobre saúde

mental dos veterinários

A MSD Saúde Animal lançou uma pesquisa para mapear como anda a saúde mental dos médicos-veterinários. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, a medicina veterinária é a profissão com maior risco de suicídio. Com isso, a pesquisa vai auxiliar a companhia e as organizações a entenderem a causa e como dar suporte a esses profissionais. O questionário é on-line e confidencial. Todos os médicos-veterinários do Brasil podem participar, independentemente da área de atuação. Os interessados devem colaborar com o levantamento acessando o site www.dooblocawi.com até 27 de julho.

(foto: Sesc/Divulgação)

Cursos e oficinas

on-line nas férias





Estão abertas as inscrições para o curso de aquarela e oficinas de música e dança, oferecidos pelo Inspira – Sesc Formação On-line. As aulas serão em formato 100% on-line, ministradas ao vivo por instrutores do meio artístico. A programação conta com curso de introdução à aquarela, oficina de música – “Desafios musicais para professores”, oficina de dança e tecnologia – “Diálogos com o audiovisual”, e oficina de danças urbanas para crianças. A oferta das turmas fica condicionada ao fechamento do número mínimo de vagas. Interessados: (31) 3270-8100 e www.formacaoonline.sescmg.com.br, ou presencialmente em qualquer unidade do Sesc em Minas

(foto: Freepik/Reprodução)

Qual é a quantidade correta de flúor

na pasta de dente para crianças?





Segundo a Associação Brasileira de Odontopediatria (Aboped), as crianças devem fazer uso de dentifrício fluoretado com 1000ppm. Isso vale, segundo a associação, para todas as crianças, independentemente da idade. Ainda conforme a Abo-Odontopediatria, o mais importante é controlar a quantidade utilizada do dentifrício (o ideal é uma quantidade mínima, equivalente a um grão de arroz cru) e, para as crianças menores, saber que a responsabilidade e o cuidado com a quantidade são sempre dos pais e/ou cuidadores.

(foto: Arquivo pessoal)

Que tal dar um

mergulho?





Há uma vastidão de aventuras subaquáticas possíveis de serem feitas planeta afora. Segundo o coordenador de treinamento da Mar a Mar, Carlan Lucas, o mergulho ajuda a superar limites, a controlar o estresse, a trabalhar em equipe e a socializar, além de promover o contato com a vida marinha. “É uma prática muito saudável e uma alternativa interessante para a integração familiar”, afirma. Mas antes de escolher o lugar e se aventurar no mar, Carlan explica que é preciso conhecer a atividade e se preparar para fazer um curso. Na foto, Letícia Saraiva, de 12 anos.

(foto: Freepik/Reprodução)

Congresso Internacional de Oncologia Pediátrica





O Hospital do GRAACC está com inscrições abertas para o Congresso Internacional de Oncologia Pediátrica. O evento ocorre de 13 a 15 de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, e reunirá especialistas da oncologia pediátrica nacional e internacional para troca de conhecimento em pesquisas, inovações, diagnóstico precoce e avanços nos tratamentos do câncer em crianças, adolescentes e adultos jovens. A programação conta com cursos pré-congresso, conferência magna, mesas-redondas e simpósios. As inscrições pelo site www.congressograacc.com.br.