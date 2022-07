Varíola do macaco: Ministério da Saúde confirma 2º caso suspeito no DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) afirmou que ainda aguarda o resultado do exame laboratorial do primeiro caso suspeito, de um homem de faixa etária entre 20 e 29 anos, que se encontra bem e em casa (foto: AFP)





O Distrito Federal tem mais um paciente com suspeita de ter contraído a varíola do macaco. Com isso, agora são dois os casos em investigação na capital da República. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde na tarde desta sexta-feira (1º/7).





Procurada, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) afirmou que ainda aguarda o resultado do exame laboratorial do primeiro caso suspeito, de um homem de faixa etária entre 20 e 29 anos, que se encontra bem e em casa.

A história foi revelado pela reportagem em 21 de junho passado. Sobre o caso mais recente, a pasta ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto para manifestações.









A varíola dos macacos é uma infecção viral rara e a maioria dos pacientes se recupera em algumas semanas, segundo o sistema público de saúde do Reino Unido (o SUS britânico). Geralmente, os sintomas são parecidos com os de uma gripe e há inchaço de gânglios linfáticos. Posteriormente, progride para uma erupção de bolhas pelo corpo todo.