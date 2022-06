Tomo anticoncepcional há anos. Consigo engravidar agora?

(foto: pixabay)



Quase 100% eficaz em sua função de impedir a gravidez indesejada, muitas mulheres ainda atribuem à pílula anticoncepcional a má resposta a inúmeras tentativas de concepção sem sucesso. Entretanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o anticoncepcional utilizado por cinco ou mais anos aumenta as chances de gravidez se comparado a mulheres que o utilizam por menos anos. Segundo os especialistas, quanto mais tempo a mulher usar esse método de contracepção, menos ovulações ela vai ter; portanto, a fertilidade será mais preservada.





Healthtechs crescem na pandemia

(foto: pixabay)



O surgimento das healthtechs, como são chamadas as startups da área da saúde, têm apresentado crescimento significativo nos últimos anos. Segundo pesquisa da Sling Hub, o número de empresas com esse perfil no Brasil passou de 542 para 1.158, de 2020 a 2021. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos maiores com casos de depressão, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Casos envolvendo essas duas doenças aumentaram 25% durante a pandemia, o que revela o potencial desse segmento e a importância de iniciativas que previnam o adoecimento emocional.





Como é a alimentação do bebê entre 9 e 12 meses?

(foto: Fotos: Freepik/Divulgação)



A transição de alimentos semissólidos – como frutas, verduras e legumes amassados – para sólidos ocorre geralmente entre os 9 e os 12 meses de vida. É nessa fase que o bebê começa a engolir melhor os alimentos, já que apresenta alguns dentes e não põe mais a língua para fora. Por isso, é possível adicionar alimentos como peixe (aos 9 meses), arroz e massa (aos 10 meses); e leguminosas, como feijão e ervilha (aos 11 meses). A partir dos 12 meses, o ideal é a clara de ovo.





Flavonoides melhoram saúde do coração e do cérebro

(foto: Holding Comunicação/Divulgação)



Flavonoides são compostos químicos encontrados nas plantas, que lhes dão cor e poderes medicinais. Pesquisas mostram que os flavonoides fornecem uma ampla gama de benefícios à saúde, desde sua alta capacidade antioxidante para ajudar a prevenir e combater o câncer e reduzir o risco de doenças cardíacas até preservar a função cerebral. Eles também são apontados como estratégia para combater rugas. Segundo a nutróloga Marcella Garcez, eles podem ser encontrados em uma variedade ampla de frutas, vegetais e outros alimentos.





O que significa Laya Yoga?

(foto: MF Assessoria/Divulgação)



Laya yoga é uma forma de yoga na qual a dissolução do eu e a fusão com a consciência suprema são alcançadas. Laya é um termo sânscrito que significa "dissolver". O objetivo da técnica é alterar o nível de consciência da mente para um estado mais elevado, fazendo com que a mente ouça o som interno, gerando, assim, alguns benefícios para o corpo, como alívio do estresse, angústia e depressão, estabilidade emocional, rejuvenescimento e sono tranquilo e reparador.