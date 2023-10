Fuad diz que é cedo para falar sobre reajuste da tarifa de ônibus

440

Fuad afirma que prefeitura não quer o aumento da passagem (foto: Rodrigo Clemente/PBH) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), afirmou que ainda é cedo para falar sobre aumento da tarifa do transporte coletivo. Apesar disso, pontuou que, se o orçamento não permitir a manutenção do valor atual de R$ 4,50, pode ser necessário um “pequenininho” reajuste. Em conversa com a imprensa neste sábado (28/10), o chefe do executivo municipal reforçou que a administração da cidade não quer o aumento.









Atualmente, a passagem de ônibus é mantida com uma complementação repassada pela prefeitura e a Câmara Municipal às empresas do transporte, no valor de R$ 512,7 milhões, acordado ainda em julho, após mais de dois meses com a tarifa em R$ 6. Em entrevista ao EM Minas, Fuad já havia adiantado que o orçamento de 2024 prevê uma nova complementação da passagem.





A Lei do Orçamento Anual (LOA), que tramita na Câmara Municipal desde o fim de setembro, tem projeções para a tarifa nos valores de R$ 4,50 e R$ 5, o que pode embasar um novo subsídio. Mas o documento afirma que as estimativas são preliminares e um estudo definitivo ainda deve ser publicado pela Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB). Segundo a prefeitura, a proposta orçamentária está prevendo um subsídio de R$ 392 milhões.

