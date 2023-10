Tebet sobre envelhecimento da população: 'Nos dá novas responsabilidades'

440

Censo de 2022 mostra que população idosa no Brasil ultrapassou os 10% (foto: Albino Oliveira/MPO) A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), comentou os novos dados do Censo de 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa sexta-feira (27/10). O levantamento mostra que o número de pessoas com 65 anos ou mais ultrapassou os 10% da população, revelando uma aceleração do envelhecimento do Brasil nos últimos 12 anos.









O levantamento do IBGE, subordinado a pasta do Planejamento, ainda revelou que o chamado “índice de envelhecimento”, um cálculo que representa o número de pessoas do grupo de idosos em relação a um grupo de 100 crianças de zero a 14 anos, saltou de 30,7 para 55,2. Quanto maior o valor do índice, mais envelhecida é a população.





Especialistas indicam que o envelhecimento se deve pelas condições sanitárias e sociais do país, seguindo uma tendência Europeia e Norte Americana. Por exemplo, quando melhor o acesso a equipamentos de saúde, água e esgoto tratados, perspectivas de renda, menor é a mortalidade e maior o envelhecimento de uma população. O índice também sofre um forte impacto da queda na fecundidade, quando as mulheres têm menos filhos.