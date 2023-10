Eleitores de Bolsonaro acompanham mais a guerra entre Israel e Hamas

Pesquisa ainda mostra que pessoas identificadas com a direita (49%) prestam mais atenção no conflito do que a esquerda (45%)

Os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão mais atentos ao conflito entre Israel e Hamas do que aqueles que optaram por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. Segundo um levantamento do instituto de pesquisa Genial/Quaest, divulgado neste sábado (28/10), 41% dos eleitores brasileiros prestam “bastante atenção” na guerra no Oriente Médio, enquanto 38% têm “pouca atenção” ao conflito e 20% não acompanham.









O desdobramento da pesquisa levando em conta as religiões cristãs predominantes no Brasil, católicos e evangélicos, mostra que o segundo grupo está mais atento ao conflito com 44% das pessoas prestando “bastante atenção”. Os dados corroboram o observado entre os eleitores de Bolsonaro, historicamente mais alinhados às igrejas evangélicas.





Os números são quase 10 pontos percentuais menores entre os eleitores do presidente Lula. A pesquisa mostra que entre esse grupo 37% presta bastante atenção na guerra entre Israel e Hamas, 36% tem pouca atenção, e 26% não acompanha o conflito.