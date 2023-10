Exército de Israel invade Gaza, ataca Hamas e recua

436

Tanques israelenses e unidades de infantaria realizaram, na madrugada desta quinta-feira (26/10), a maior operação terrestre pontual no norte da Faixa de Gaza desde 7 de outubro, quando o grupo extremista Hamas invadiu o sul do território israelense, matou 1.400 pessoas e sequestrou 224.





As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram um vídeo da operação, que teve como alvo terroristas da facção. Analistas consideram que o objetivo da incursão seria testar a resistência do Hamas. As tropas e tanques recuaram para fora de Gaza após a missão.









Por sua vez, Ali Barakeh, chefe do Departamento de Relações Nacionais do Hamas, disse ao Correio que Gaza seria transformada em um "cemitério para o Exército de ocupação" e que os "homens da resistência" prepararam "surpresas" para as tropas israelenses.



Imagem divulgada pelo Exército de Israel do ataque ao norte de Gaza (foto: Forças de Defesa de Israel/Divulgação)



"O que espera por Netanyahu são mais perdas humanas e materiais", advertiu.