'Não sou amigo, não sou vizinho de miliciano', diz Flávio Dino a deputados

Sem citar nomes, ministro da Justiça fez referência as supostas ligações entre o ex-presidente Jair Bolsonaro com a milícia carioca (foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados) O ministro da Justiça, Flávio Dino, participou de sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (25/10). Ele respondeu perguntas de parlamentares sobre as ações da pasta. Questionado sobre os problemas de criminalidade no Rio de Janeiro, Dino afirmou que a questão “vem de décadas”.









“As milícias foram incentivadas por políticos e protegidas por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano. Não sou vizinho de miliciano. Não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro", disse o ministro.





Dino não cita nominalmente os membros da família Bolsonaro, que já foram acusados de ter ligações com integrantes da milícia. Ronnie Lessa, um miliciano envolvido no assassinato da vereadora Marielle Franco, por exemplo, morava no mesmo condomínio em que o ex-presidente no Rio de Janeiro.