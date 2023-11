Genial/Quaest: ajuda de governo Lula a enchentes no Sul foi 'insuficiente'

440

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Ricardo Stuckert / PR) A quinta Pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira (25/10), traz perguntas sobre temas específicos que ocorreram durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





A atuação do governo nas enchentes que afetaram o Sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, foi no tempo certo, segundo 43% dos entrevistados. Já 42% acreditam que demoraram a oferecer ajuda.









As viagens de Lula a eventos no exterior são apontadas como excessivas para 55% das pessoas; já 37% avaliaram como adequada.





Ao serem perguntados se o presidente se dedica mais do que devia a agenda internacional, 60% apontaram que sim, e 27%, que não.





Essas séries de compromissos internacionais não têm se revertido em bons resultados no Brasil para 49% dos entrevistados; já 40% julgam que sim.





O veto do petista ao Marco Temporal, que queria determinar a data de promulgação da Constituição Federal de 1988 como ponto temporal para que indígenas pudessem reivindicar terras, também foi perguntada; 51% dos entrevistados concordam com a medida do presidente, contra 35%.

O diálogo de Lula com países do Oriente Médio no conflito entre Israel e Hamas foi avaliado como positivo pela maioria das pessoas ouvidas. A disponibilização de aviões para resgatar brasileiros e as negociações com os países para que isso ocorresse foi apontada como correta.

Já o fato do Brasil, assim como a Organização das Nações Unidas (ONU), não classificar o Hamas como um grupo terrorista foi apontado como erro por 57% das pessoas.





Congresso





A maioria dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder como avaliavam a relação do governo federal com os dois presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 39%, e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com 37%.





Já os que julgam que a relação é regular é de 31% e 27%, respectivamente.





Em comparação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a avaliação de 43% é de que Lula tem maior dificuldade em conseguir apoio. Os que acreditam que o petista tem mais facilidade são 41%.





A pesquisa, que tem 95% de confiança, ouviu 2 mil pessoas em 120 municípios entre 19 a 22 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.