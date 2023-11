Presidente Lula volta a despachar do Palácio do Planalto após cirurgias

440

Presidente Lula passou três semanas despachando do Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a despachar do Palácio do Planalto nesta segunda-feira (23/10). Ele passou as últimas três semanas no Palácio da Alvorada, residência oficial, recuperando-se de duas cirurgias.

O primeiro compromisso de Lula no Planalto após os procedimentos ocorre às 15h desta segimda, quando o mandatário se reúne com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, de acordo com a agenda oficial do presidente. O tema do encontro não foi divulgado.

Nesta manhã, às 11h30, ele participou por videoconferência, ao vivo, da entrega simultânea de 1.651 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. A transmissão ocorrerá do Alvorada.



Lula se recupera de dois procedimentos cirúrgicos feitos no dia 29 de setembro, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O presidente passou por uma artroplastia total de quadril à direita para tratar dores causadas por uma artrose, e uma blefaroplastia, para retirar o excesso de pele nas pálpebras.



O petista teve uma recuperação estável e despachou apenas do Alvorada nas últimas três semanas. Na última sexta (20/10) ele fez sua primeira aparição pública após as cirurgias, participando por videoconferência do evento comemorativo aos 20 anos do programa Bolsa Família, carro-chefe do governo petista.