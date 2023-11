Moraes manda soltar acusado de participação de ataque à PF

440

Allan Frutuozo, suspeito de participar da tentativa de invasão na sede da PF em Brasília é preso no Rio de Janeiro (foto: Reprodução/Redes sociais)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a soltura do jornalista Allan Frutuoso, acusado de participar da tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, en Brasília, no dia 12 de dezembro do ano passado. Ele foi preso em julho, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro.





Na hora da prisão, Alan estava tentando embarcar para a Argentina. De acordo com a defesa, Alan ficou preso por 86 dias, de maneira preventiva. Moraes atendeu pedido dos próprios advogados, que afirmaram que de dezembro, até a data da prisão, o cliente não realizou qualquer ato criminoso e que otempo de pena dos crimes no qual ele é acusado não superam os quatro anos.



A defesa sustentou que não existe motivo para manter a prisão preventiva. A prisão de Frutuoso foi determinada pelas acusações de ter cometido crimes de ameaça e associação criminosa. O Ministério Público Federal (MPF) afirmou que ele teria se envolvido na prática de tentativa de "abolição violenta do Estado Democrático de Direito".



O comunicador teria sido identificado por meio de câmeras de segurança na região. A defesa alega que ele estava hospedado em um hotel em frente ao prédio da corporação, para cobrir atos políticos e que no dia dos ataques desceu para colher imagens, A defesa afirmou, também, que a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro levou 72 horas para cumprir a decisão de soltura.