Lula sobre ataques a crianças: 'estamos matando o futuro da humanidade'

Presidente Lula lamentou a morte de crianças na guerra entre Israel-Hamas e no ataque em escola de São Paulo (foto: Reprodução/CanalGov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta segunda-feira (23/10), a morte de crianças no Brasil e no conflito entre Israel e Hamas, na Faixa de Gaza. Segundo o presidente, "estamos matando o futuro da humanidade", e os casos de violência são fruto da falta de estabilidade psicológica, financeira, na saúde e na educação.

Lula participou hoje, por videoconferência, da cerimônia de entrega de novas habitações do Minha Casa Minha Vida. Para o presidente, crianças precisam ter acesso a livros, e não a armas e violência. Mais cedo, ele também lamentou o ataque em uma escola da Zona Leste de São Paulo, no qual uma estudante de 17 anos foi morta e duas ficaram feridas.



"Não é possível. Eu estou vendo a quantidade de crianças que foram mortas na Palestina, em Gaza, em Israel. Não é possível. Nós estamos matando o futuro da humanidade. Estamos matando o futuro do nosso país. Isso é falta de estabilidade psicológica, salarial, na educação. E nós, com o Minha Casa Minha Vida, queremos fazer isso", declarou Lula ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho, no Palácio da Alvorada.

Biblioteca no Minha Casa Minha Vida

O presidente citou que pediu ao ministro que os conjuntos habitacionais do programa contenham todos uma biblioteca, que pode ser usada pelos moradores.



"É uma necessidade de a gente ver as nossas crianças lendo, incentivar a ler, que quem tenha livro possa doar. O que nós não queremos é criança com arma, fazendo violência, praticando violência e aprendendo violência", pontuou Lula.