Zema vai nomear Mila Corrêa como nova secretária adjunta do governo

A Secretária vai participar da construção de políticas públicas de regularização fundiária urbana e do planejamento e desenvolvimento urbano. No novo cargo, sua principal responsabilidade será articular a cooperação entre os municípios para a execução de diversas iniciativas, incluindo a venda de ativos imobiliários passíveis de alienação pelo Estado, bem como a promoção do levantamento e a arrecadação de terras devolutas de cunho rural.





Durante seu tempo no Governo de Minas Gerais, ela trabalhou na Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais como Assessora, Coordenadora do Núcleo de Apoio às Relações com os Poderes do Estado e Órgãos Essenciais à Justiça, além de ser Membro do Conselho de Política Cultural do Estado (Consec).



Além disso, Mila também é professora, advogada, pesquisadora e parecerista das Revistas de Direito Público e de Direito da Cidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Ela também faz parte do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (Conep).

Mila é ex-diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Atualmente, ela ocupa o cargo de consultora legislativa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na área ambiental, além de exercer a função de subsecretária de gestão de Imóveis na Administração de Zema.