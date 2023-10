Senador Marcos Pontes pede reembolso de almoço de R$ 2 mil

440

internautas se revoltaram com pedido de reembolso do senador Astronauta Marcos Pontes em refeição de R$1950,24 (foto: Evaristo Sá/AFP)



O senador Marcos Pontes (PL), conhecido como "o astronauta brasileiro", entrou para o trend topics do X (antigo Twitter) após um perfil divulgar pedidos de reembolso de notas fiscais de refeições que variam de R$ 466,40 a R$ 1950,24. “Acho que mandar o astronauta para o espaço fica mais barato aos cofres públicos”, escreveu o perfil @destoandodireit.

O maior dos valores, um almoço no renomado restaurante Rancho Português, em São Paulo, foi de R$1950,24, no dia 13 de maio deste ano. Segundo o portal da Transparência do Senado, o senador recebeu um reembolso de R$ 1.725,90 referente à ocasião. Além dos itens consumidos, também está listada na nota uma gorjeta de R$ 224,34.



O que vocês preferem? Um restaurante português renomado em São Paulo no sábado à tarde ou um almocinho de domingo com direto a shot??? Pois é, pagamos tudo isso para nosso astronauta



Ainda segundo o Portal da Transparência, Pontes foi ao mesmo restaurante em outras duas ocasiões no mesmo mês e gastou R$ 437,00 por refeição, sendo uma no dia 04/05 e outra no dia 06/05.









A divulgação das notas fiscais gerou comentários de revolta nos internautas. “Gorjeta 224 reais? Isso é um absurdo com o dinheiro público ", diz uma postagem, “Bancamos o dia das mães do astronauta”, afirmou outra.





Também foram feitos comentários em alusão à profissão de astronauta do senador. “O astronauta @astropontes aproveitando a mamata e passando o bacalhau, enquanto os cofres públicos vão para o espaço”, escreveu um usuário, “Esse povo vive no mundo da lua”, disse outro.

A redação do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do senador Marcos Pontes, mas não obteve resposta até o momento.

Confira as reações:

