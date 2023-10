Anielle reage à proibição de casamento homoafetivo: "Por que incomoda tanto?"

440

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, desabafou nas redes sociais sobre a aprovação do Projeto de Lei (PL) que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A decisão ocorreu na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados.



"O amor entre duas pessoas é sempre motivo de celebração. Por que isso incomoda tanto? O direito à amar e ser quem quiser tem que ser garantido, assim como o direito à vida e à dignidade humana. A aprovação do PL que acaba com o casamento homoafetivo é lamentável. Espero que o Brasil consiga compreender, reconhecer e valorizar a pluralidade das famílias brasileiras", comenta a ministra em rede social.



Ela ainda relembrou momento em que a irmã, Marielle Franco, contou que estava apaixonada por uma mulher. "Me lembro da primeira vez que Marielle me contou que estava apaixonada por outra mulher. Me lembro quando disse que estava namorando. E me lembro quando ela disse que planejava se casar".

O texto aprovado na comissão da Câmara é de autoria do ex-deputado Capitão Assumção (ES) e o relator é o deputado Pastor Eurico (PL-PE). Antes de ser votado no Senado, a proposta ainda passará pelas comissões de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial e de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).