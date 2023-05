Minas teve cerca de 5 mil casamentos homoafetivos em 10 anos

Nos anos seguintes, o número só foi crescendo: 331 em 2014, 378 em 2015, 393 em 2016, 447 em 2017, 737 em 2018 e em 2019 foram 815 uniões. Com o advento da pandemia, este número declinou, sendo realizadas apenas 502 celebrações.

No estado, são realizados, em média, 498 celebrações por ano. Os matrimônios entre mulheres são a maioria, representando 55,9%.

No cenário nacional, foram 132 mil uniões e quase 12 mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo registrados no ano de 2022. Minas Gerais é o terceiro estado brasileiro com maior número de celebrações homoafetivas desde 2013, tendo realizado 5.062 uniões. São Paulo lidera o ranking, com quase 30 mil matrimônios. Em segundo, vem o Rio de Janeiro, com 6.574.